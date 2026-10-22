Perú: expresidente Alejandro Toledo es trasladado de urgencia a hospital

El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, fue trasladado este miércoles de emergencia a un hospital desde la prisión de Lima donde cumple dos condenas por corrupción, para ser atendido por razones aún no reveladas de manera oficial.

Toledo fue llevado en una ambulancia del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) desde la cárcel de Barbadillo, conocida como la prisión de los expresidentes de Perú por albergar a cuatro de ellos, hasta el cercano Hospital II de Vitarte, de acuerdo con EFE.

Según un video compartido por el canal Latina Noticias en sus redes sociales, el exmandatario, de 81 años, descendió con dificultad de la ambulancia, con mascarilla y ayudado por personal de salud , y se dirigió caminando hacia el centro médico, administrado por el seguro social Essalud.

El mismo medio afirmó que el traslado del exgobernante obedece a complicaciones en su salud vinculadas a cuadros de presión alta y dolencias cardíacas, aunque todavía no hay un reporte hospitalario.

Diferentes versiones de prensa apuntan a que el expresidente peruano sufrió una descompensación cuando recibía la visita de sus familiares y fueron ellos quienes solicitaron su traslado a un centro asistencial para verificar su estado.

El diario La República hizo notar que la emergencia se produce un día después de que Toledo recibiera en el Barbadillo la visita de su hija mayor, Chantal Toledo, de 44 años, quien reside en Estados Unidos y llegó a Lima para visitar a su padre acompañada por el hermano del exmandatario, Pedro Toledo.

La reaparición de Chantal coincide con el pedido de indulto humanitario promovido por su defensa legal ante el gobierno y se suma a la visita que realizó a inicios de 2026 su otra hija, Zaraí Toledo, a quien reconoció como tal en medio de un escándalo mediático y proceso judicial, en pleno ejercicio de la presidencia peruana.

Por su parte, su esposa Eliane Karp permanece en Israel desde que Toledo fue extraditado a Perú en 2023 y tiene una orden de captura internacional y prisión preventiva por el caso Ecoteva, ligado a las compras inmobiliarias hechas desde una empresa creada en Costa Rica por su madre, Eva Fernenbug, y un testaferro del exmandatario con los aportes de la brasileña Odebrecht.

A inicios de este mes, Karp reiteró el pedido de indulto humanitario para Toledo a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori , al asegurar que su estado de salud es “muy grave”.

Como consignó EFE, la ex primera dama peruana, de origen belga, aseguró que Toledo “tiene que cuidar su problema cardíaco, el problema de su cáncer, por el que ha sido operado en Estados Unidos, y un grave problema nuevo de neurología”, que necesitan ser tratados “por médicos muy especializados”.

El exmandatario cumple dos condenas por lavado de activos por el caso Odebrecht y el caso Ecoteva en la prisión de Barbadillo, donde también están encarcelados los exgobernantes Martín Vizcarra y Pedro Castillo, y en los últimos meses ha manifestado una serie de problemas de salud.

El primer proceso judicial en su contra comenzó en 2016 cuando saltó a la luz el escándalo de los sobornos y pagos irregulares de Odebrecht en distintos países de Latinoamérica, pero el exgobernante no fue encarcelado hasta 2023, cuando se concretó su extradición desde Estados Unidos, donde vivía junto a su esposa.

En 2024, por la primera causa, Toledo recibió una condena de 20 años y seis meses de cárcel acusado de colusión y lavado de dinero, y hace un año, en el segundo proceso, fue sentenciado a 13 años y cuatro meses por lavado de activos agravado.