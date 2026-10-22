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    Lula pide nulidad de candidatura de Bolsonaro por “abusos” en redes sociales

    El equipo de campaña del actual presidente de Brasil presentó “una Acción de Investigación Judicial Electoral (AIJE) por abuso del poder económico y uso indebido de los medios de comunicación social".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro durante sus respectivas campañas para la presidencia de Brasil. Foto: Archivo.

    La campaña del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitó este miércoles ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) la anulación de la candidatura del senador y candidato ultraconservador Flávio Bolsonaro alegando el supuesto trato de favor hacia su rival por parte de la empresa tecnológica Meta -que engloba Instagram, Facebook y WhatsApp- y de la red social X.

    De cara a la segunda vuelta de las elecciones que se celebrarán este domingo, el equipo de Lula presentó “una Acción de Investigación Judicial Electoral (AIJE) por abuso del poder económico y uso indebido de los medios de comunicación social, con solicitud de tutela de urgencia”, según recoge el documento judicial al que tuvo acceso Europa Press.

    Al final de la misma, el texto incluye una serie de peticiones relativas a las citadas plataformas y, además, reclama anular la candidatura del abanderado del Partido Liberal (PL) y “declarar la inelegibilidad” tanto de Bolsonaro como de su “número dos”, Alfredo Gaspar de Mendonça, “por el plazo de ocho años posteriores a la elección de 2026”.

    “Esta acción no versa sobre lo que dijo un candidato. Trata sobre quién decide lo que ve el elector. Los hechos ya documentados revelan que la infraestructura privada en la que hoy se lleva a cabo la propaganda electoral -sistemas de recomendación, herramientas de IA generativa y los mecanismos de revisión de anuncios de las plataformas de Meta- ha operado, de manera reiterada y convergente, en beneficio de la candidatura de los investigados y en franco detrimento de la candidatura adversaria”, reza la demanda.

    En el mensaje, el equipo de campaña del actual mandatario denuncia una “granja de contenido sintético” y una “distribución desproporcionada” que ejemplifica subrayando que “el perfil oficial del primer investigado (Flávio Bolsonaro), con un 17,2% menos de seguidores (que Lula), obtuvo, en la primera semana de la segunda vuelta, 2,96 veces más interacciones por publicación que el del candidato de la Coalición”.

    También protesta por la “restricción” de la cuenta publicitaria del líder del Partido de los Trabajadores en vísperas de la primera vuelta, así como porque “los sistemas de inteligencia artificial de ambas plataformas generan contenidos con la leyenda ‘Flávio 22’, pero rechazan una solicitud equivalente con ‘Lula 13’”, las combinaciones de ambos políticos con el código numérico de su candidatura.

    También denuncia que “se aprobaron anuncios pagados desde Estados Unidos que incluían una imagen sintética del presidente estadounidense (Donald Trump) pidiendo el voto para el primer investigado (el senador del PL)”.

    “Estos elementos convergen en los dos ilícitos previstos en el art. 22 de la Ley Complementaria n.º 64/1990, aquí imputados: el uso indebido de los medios de comunicación social -dado que las plataformas digitales son, hoy en día, los medios de comunicación de mayor alcance en el país- y el abuso de poder económico -puesto que la candidatura se beneficia de la movilización de estructuras empresariales de producción y distribución de contenido, de un valor económico significativo, al margen de la rendición de cuentas y con recursos provenientes de fuentes prohibidas-”, subrayó el equipo de Lula.

    La presentación de esta acción judicial llega un día después de que Meta asegurase haber cumplido con todas las instrucciones del Tribunal Superior Electoral para subsanar las fallas alegadas por la campaña de Lula sobre una presunta manipulación en sus publicaciones para favorecer a Flávio Bolsonaro.

    Si bien el mismo día, el Consejo Asesor de Meta manifestaba su preocupación por los fallos “recurrentes” en los esfuerzos de la compañía para garantizar la integridad electoral en sus plataformas, advirtiendo de que sus prácticas de moderación están sofocando el discurso político.

    La denuncia de Bolsonaro

    El equipo de Lula actuó de este modo después de que el Partido Liberal, que lidera Flávio Bolsonaro, denunciase la candidatura del actual mandatario ante el TSE, solicitando también su anulación por “abuso de poder”.

    La campaña de Flávio presentó una demanda en la que sostiene que el Ejecutivo habría utilizado información proveniente del portal digital oficial del Gobierno de Brasil (Gov.br), del Instituto Nacional de Seguros Sociales (INSS) y de la Receita Federal (equiparable a la Agencia Tributaria española) para dirigir mensajes personalizados sobre programas sociales de ayudas a las familias, frente al precio de los hidrocarburos y la luz o destinadas a la compra de medicamentos.

    “Ningún candidato de la oposición tiene acceso a ninguno de estos recursos. Además, el uso de datos personales recopilados para la prestación de servicios públicos con fines de comunicación gubernamental durante un período electoral viola el principio de limitación de la finalidad que rige el tratamiento de datos por parte de las autoridades públicas”, afirma la petición.

    El documento hace referencia a un contrato entre el Ministerio de Gestión e Innovación en Servicios Públicos y el Servicio Federal de Procesamiento de Datos (SERPRO), suscrito en 2021 y vigente hasta diciembre del presente año.

    Este contempla una estimación de 170 millones de notificaciones mensuales a través de diversos canales digitales. El costo previsto ascendería a 20,4 millones de reales (poco más de US$ 4 millones) en un período de 12 meses.

    Más sobre:BrasilCampañaLuiz Inácio Lula da SilvaFlávio BolsonaroCandidaturaAnulaciónBalotajeMetaMundo

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