Amargo final para Gonzalo Tapia: Columbus Crew cae por penales y se queda sin el título de la US Open Cup. Foto: @thecrew

Columbus Crew perdió la final de la US Open Cup ante St. Louis City SC. El encuentro, disputado en el ScottsMiracle-Gro Field, de Ohio, terminó 0-0 después de 120 minutos y se resolvió mediante lanzamientos penales, instancia en la que la visita se impuso por 5-3. Gonzalo Tapia anotó su disparo en la tanda, pero no evitó la caída de su equipo.

El delantero chileno comenzó entre los suplentes e ingresó a los 68’ en reemplazo del venezolano Josef Martínez.

Our 2026 Open Cup journey ends here. pic.twitter.com/zbHFcQjMKo — The Crew (@ColumbusCrew) October 22, 2026

El ariete nacional llegaba al encuentro después de participar en los dos goles del triunfo por 2-0 sobre Cincinnati, el domingo por la MLS. En aquella oportunidad abrió la cuenta mediante un cabezazo a los 22 minutos y asistió a Taha Habroune para el segundo tanto, a los 54′.

En la final, Columbus no consiguió superar al portero Roman Bürki. El marcador tampoco cambió durante la prórroga, por lo que el campeón se definió desde los 12 pasos. St. Louis convirtió sus cinco ejecuciones (Timo Baumgartl, Lukas MacNaughton, Christopher Durkin, Damion Downs y Daniel Edelman), mientras Columbus anotó tres de sus cuatro lanzamientos (marcaron Malte Amundsen, Tapia y Andrés Herrera, Santiago Rodríguez erró su tiro, el primero).

Con este resultado, el equipo de Tapia perdió la oportunidad de conquistar su segunda US Open Cup, después del título obtenido en 2002. Por su parte, St. Louis City SC consiguió el primer trofeo de su historia y aseguró su clasificación a la Concachampions.