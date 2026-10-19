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    Escondida, la mayor mina mundial de cobre, registra caída en producción, pero se mantienen las metas anuales

    En el tercer trimestre el yacimiento produjo 252.600 toneladas, lo que representó un retroceso de 19% comparado con el segundo trimestre de este año y de 23% frente a igual periodo de 2025.

    Por 
    Patricia San Juan
    Yacimiento Escondida en Chile, operado por BHP.

    La gigante minera BHP, que entre otros activos en Chile opera Escondida, el mayor yacimiento de cobre a nivel mundial, registró una caída en su producción del metal rojo.

    La compañía reportó que en julio - septiembre su producción de cobre fue de 400.700 toneladas, cifra inferior en 19% a la anotada en el trimestre previo y en igual periodo de 2025.

    Esto luego que la producción en Escondida anotara un retroceso de 19% comparada con el segundo trimestre de este año y de 23% frente al tercer trimestre del año pasado, al totalizar 252.600 toneladas.

    La minera precisó que la producción disminuyó debido a una menor obtención de concentrado, lo que refleja una ley de alimentación planificada más baja, de 0,81%, frente al 0,94% del tercer trimestre de 2026, así como a labores de mantenimiento programadas durante el trimestre.

    La compañía dijo que, además, las condiciones meteorológicas adversas registradas en julio y agosto limitaron la logística operativa y la utilización de la flota de camiones.

    Accidente en Escondida

    En cuanto al fallecimiento de un trabajador producto de un accidente mientras realizada labores de mantención ocurrido el 23 de septiembre, BHP dijo que “se está llevando a cabo una investigación y estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales”.

    Asimismo indicó que el incidente fatal también conllevó la suspensión temporal de todas las actividades mineras.

    Proyecciones anuales

    Brandon Craig, CEO BHP señaló que la baja en la producción de cobre de la empresa “refleja las disminuciones planificadas en las leyes del mineral y los mantenimientos programados, junto con interrupciones temporales provocadas por condiciones climáticas adversas en Chile, detenciones por motivos de seguridad y la falla de la correa transportadora en Carrapateena”.

    Sin embargo destacó que el aumento de los precios de los commodities tuvo un impacto positivo en los resultados, particularmente en cobre, cuyos precios fueron alrededor de un 50% superiores a los de hace un año.

    “Estamos construyendo la próxima fase de crecimiento en cobre y potasa. Continuamos fortaleciendo uno de los portafolios de cobre más grandes del mundo, desde el financiamiento de la Nueva Concentradora de Escondida en Chile hasta el crecimiento de nuestra base de recursos y del potencial de producción de largo plazo en Copper South Australia, al mismo tiempo que expandimos nuestro portafolio de proyectos de crecimiento en cobre en las Américas”. añadió.

    En cuanto a las perspectivas futuras dijo que los mercados globales siguen siendo volátiles, con tensiones geopolíticas, incertidumbre comercial y elevados costos de energía y transporte que continúan generando presiones para la industria.

    Pero, indicó, “la demanda por commodities se mantiene resiliente, respaldada por la continua industrialización y urbanización de China e India, junto con una inversión sin precedentes en centros de datos e infraestructura habilitante a nivel global, lo que refuerza las perspectivas de largo plazo para el cobre”.

    En efecto, la minera mantuvo su proyección para la producción de cobre en el año fiscal 2027 (que va desde el tercer trimestre de 2026 al tercer trimestre del próximo año) en un rango de entre 1.650 mil toneladas y 1.800 mil toneladas, mientras que para Escondida la estimación también quedó sin cambios en un rango de entre 1 millón de toneladas y 1,1 millón de toneladas.

    Más sobre:MineríaEscondidaBHPCobre

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