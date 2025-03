Formación confirmada: revisa el equipo de la Roja en su partido clave ante Ecuador en el Estadio Nacional

La Roja tiene equipo confirmado para recibir a Ecuador. La baja de Lucas Cepeda obligó a Ricardo Gareca a repensar el equipo que había practicado hasta ayer en Juan Pinto Durán. Finalmente, en lugar del hombre de Colo Colo ingresa Darío Osorio. “Con Paraguay nos faltó controlar la pelota parada, que nos puso en problemas. Paraguay tiene un alto porcentaje de goles así. En primera o en segunda pelota. Pero en cuanto a las transiciones, al juego, pudimos controlarlo. Y creo que estamos en condiciones de controlar a esas selecciones que tienen transiciones rápidas. También tenemos jugadores rápidos. Por ahí, algunas más acentuadas que otras. Son selecciones peligrosas”, dijo el entrenador este lunes.

La formación que enfrentará a los dirigidos por Sebastián Beccacece esta compuesto por Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Arturo Vidal, Vicente Pizarro; Diego Valdés, Eduardo Vargas y Darío Osorio.

Sánchez está en Ñuñoa

Una de las sorpresas en el Estadio Nacional es Alexis Sánchez. Claro que el Niño Maravilla no puede jugar. El ariete del Udinese postergó su regreso a Italia pese a ser baja y acompaña a sus compañeros de la Selección en el duelo clave de las Eliminatorias.

La ausencia del formado en Cobreloa fue confirmada un día antes del partido. “Con Alexis, lamentablemente nos agarró en esta situación. No poder contar con él. Es lo que toca. Lo lamentamos. Es un jugador totalmente consolidado, que goza de la idolatría de todo el pueblo. Lo que más deseamos es una pronta recuperación, que pueda estar en su club”, señaló Ricardo Gareca.

También descartó que la salida del atacante haya sido por un conflicto interno. “No lo creo de Alexis. Se vea o no se vea. Por más que salgan las versiones. Es un profesional 100%. Entrega todo. Lo que pasa es que le molesta. No está al 100%. Nunca he decidido si jugaba o no, pero nunca percibí algo que me haga dudar de si quiere estar o no”, comentó.

El delantero del Udinese, a través de sus redes sociales, lamentó su lesión. “Orgulloso de ser chileno, carajo, y de vestir la camiseta de mi país. Pero triste por no estar, no lo imaginan. Sé que el martes todo el país apoyará a la selección de Chile. Porque cuando me tocaba vestir esta camiseta, veía a un niño queriendo ser como uno, a un abuelo abrazando a su nieto, familias unidas y en mi caso, a una madre viendo a su hijo vestir la camiseta de Chile. Porque cuando estás lejos de tu país todo cuesta más y les decía a todo el mundo: Soy chileno y de Tocopilla. Pase lo que pase amor a tus colores Chile”, escribió en su cuenta de Instagram.