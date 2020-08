Galani se retira lesionado de la práctica de la U y es duda para el Superclásico

En Universidad de Chile se lamentan. Sebastián Galani, mediocampista del cuadro del chuncho, sufrió un problema muscular que lo obligó a abandonar la práctica que hoy realizaron los azules en el CDA.

El futbolista, que asomaba como titular en el equipo de Caputto pensando en el duelo del 30 frente a Palestino, sintió una molestia que no le permitió seguir disputando el partido once contra once que realizaban los estudiantiles: “El lunes se sabrá la gravedad de la lesión. Salió de la práctica por precaución. Se apretó el muslo”, confirma Fernando Radice a La Tercera, el médico cabecera de la institución.

Lo cierto es que el exCoquimbo venía ganando minutos y titularidad en el equipo de Caputto. Se había transformando en un hombre fijo en el mediocampo junto a Cornejo, Aránguiz y Montillo. Incluso, en la práctica de hoy pensando en los árabes, el volante arrancó entre los titulares.

Radice, sin embargo, destaca el trabajo que vienen realizando los laicos, pese a la inesperada lesión: “Llevamos seis semanas de trabajo bien planificado, sin lesionado y sin Covid. Están a punto, el plantel está muy competitivo”, cierra.