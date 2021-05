Garin despierta del letargo y abrocha su paso a segunda ronda de Roland Garros

Sonríe Christian Garin (23°) en Roland Garros. El chileno logra vencer 3-6, 6-4, 7-6(6) y 6-2 en un partido complicadísimo al argentino Juan Ignacio Londero (100°) para instalarse en segunda ronda del Grand Slam parisino. Luchó contra su rival y contra si mismo para estar nuevamente entre los mejores 64 del certamen. Ahora deberá enfrentar a Mackenzie McDonald (118°).

No era un día para cualquiera para Gago. A la orilla del Sena y dentro de uno de los recintos más famosos del tenis mundial, le tocó pasar su cumpleaños número 25. Las primeras horas no fueron de celebración, sino que de preparación y es que su debut en Roland Garros era lo más importante. En el inicio estuvo a la altura, fresco y agresivo. Parecía que la mejor versión del chileno iba a relucir en la tierra parisina, pero no fue así. Poco a poco se fue quedando, arrinconándose en el fondo de la cancha. Poco daño con el revés y menos con la derecha, permitiendo que Londero desplegara un tenis arrollador. ¿Merito propio del argentino? sí. ¿Ayuda del chileno? también.

La intensidad del arranque se diluyó y Gago perdió el primero por 3-6, provocando sorpresa y desazón en el court 12 del Stade Roland Garros. Pese a que no funcionó la táctica inicial, Garin salió al segundo con la misma idea, jugando del fondo y haciendo poco daño. Intentaba que su rival perdiera por su cuenta el partido, una apuesta arriesgada pero que encontró casi por fortuna su recompensa en el segundo parcial. Los nervios del trasandino, que no gana un partido de cuadro principal desde el Abierto de Francia pasado, rompieron su momento estelar y el chileno logró sacar adelante un set muy complicado cuando firmó el 6-4.

Garin no logra llegar a un golpe de su rival. (AP Photo/Thibault Camus)

Algo que se repitió en el tercero. Cuando más cerca de la victoria estaba el argentino, peor jugaba, permitiéndole a Gago tener el tiempo para reencontrar el partido. Del inicio decepcionante del tercer set donde llegó a estar 0-4, el 23 del mundo logró volver a meterse en el encuentro y forzar el tiebreak. Fue el momento más importante del encuentro sin dudas. Una definición bisagra, que terminó por hundir a Londero, quien sigue sin conocer de victorias en 2021.

Garin aprovechó el momento y jugó con actitud, algo que tanto se le pide en estas instancias y que según los expertos puede ser una de las claves para realizar un buen torneo. Asumió su lugar en el cuadro y en la cancha, venciendo por jerarquía y juego al “Topo”. No aflojó cuando estuvo cerca de abrochar el partido, neutralizando cada intento desesperado de Londero por volver a estar arriba. Un 6-2 contundente que deja más tranquilo al chileno y su equipo.

Victoria número 58 en arcilla para Gago, quien sonríe y comienza las celebraciones de su cumpleaños 25. Lo pasó mal y tuvo que trabajar para poder ganarse el paso a segunda ronda, donde deberá esperar a Mackenzie McDonald. Pese a que el mejor nivel del chileno no apareció, sí deja la tranquilidad de que en este Roland Garros va a dar la pelea. Algo que en los Grand Slam es clave. Lo importante no es ganar jugando bien, es ganar.