Garin pone en duda su presencia en la Davis: “Quiero ser un aporte, no una preocupación”

Christian Garin confirmó que pasa un momento complicado. No tanto por la sorpresiva derrota ante Alejandro Tabilo, en el Chile Open, sino más por el momento que vive en su carrera.

Así lo declaró en la conferencia de prensa tras la derrota: “se me ha hecho horrible jugar el tenis, he puesto muchas ganas y no se da. Mañana tomaré una decisión en cuanto a mi futuro, ahí veré lo que haré. No vale la pena seguir jugando así. Hoy ni siquiera pude dar lo que siento que puedo dar y me da mucha pena. Emocionalmente, es muy duro en todo sentido. He puesto muchas ganas. Me encanta jugar en casa y me da pena no estar al ciento por ciento. Jugar de esta manera me preocupa bastante”.

Asimismo, relató cuáles han sido las complicaciones que le han impedido tener regularidad en el circuito en este comienzo de temporada.

“Lo único que quiero es jugar sin preocupación del hombro. Paso por muchos altibajos, siempre estoy esperando que llegue algún dolor, termina siendo molesto. Pasé por muchas cosas, en esta pretemporada no hice una buena parte física”.

Y agregó que “después de Australia me rompí la uña y tuve una cirugía en Miami. No me he podido recuperar bien. Han sido meses difíciles. Doy mi ciento por ciento, me esfuerzo, aunque la gente cree que no. Amo el tenis y me encanta. A veces hay meses malos y hay que seguir”.

Consultado sobre su presencia en la Copa Davis ante Eslovenia, entre el 4 y 5 de marzo en Chile, Gago dejó abierta la duda sobre su presencia en el trascendental enfrentamiento.

“Quiero estar, es una fecha del año que es sagrada. Pero es difícil, quiero ser un aporte y no una preocupación”, explicó Gago

Sobre el trabajo con su coach, Mariano Puerta, el ariqueño estableció que “es difícil hacer un análisis de este mes, ha sido uno de los más malos jugando al tenis en todo sentido”.