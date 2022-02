Garin pone en duda su participación en el Chile Open: “No sé si vale la pena seguir jugando con este dolor”

La dura derrota que sufrió Christian Garin en el ATP 500 de Río de Janeiro nuevamente pone en el tapete la real condición del número 19 del mundo. El 6-2 y 6-0 que le propinó el argentino Federico Coria (63°) llenó de dudas al chileno, quien estuvo muy lejos de su mejor nivel.

Según consigna Radio Cooperativa, tras el partido, Gago justificó su mal momento argumentando algunos problemas físicos que le impiden rendir al cien por ciento, y puso en duda su participación en las próxima semanas, cuyo calendario contempla el Chile Open y la serie de Copa Davis frente a Eslovenia en Viña del Mar.

“No me estoy sintiendo bien, me cuesta mucho sacar. El año pasado terminé con una lesión. No sé si vale la pena seguir jugando con este dolor. Ahora hablaré con mi equipo”, señaló el tenista, quien recordó la dolencia en el hombro derecho que lo hizo finalizar anticipadamente la temporada.

A pesar de sus problemas físicos, evitó confirmar su baja definitiva en el ATP de Santiago, donde defiende el título. “Tengo que hablar con mi doctor. Jugar en Chile me va a dar un impulso anímico, pero hoy me siento mal. Es muy difícil el momento que estoy viviendo, pero ojalá se acabe pronto esto”.

Tras no revalidar las unidades en Río, el nacido en Arica caerá hasta el puesto 25, un descenso que se puede profundizar la próxima semana si no repite la corona en la capital. No obstante, manifestó que eso no le preocupaba. “Sinceramente me preocupa poco el ránking. Hoy en día me preocupa estar sano. Sé que si estoy bien físicamente puedo competir a buen nivel. Eso es lo que más me preocupa, más que 500 puntos. El año es muy largo”, sentenció.