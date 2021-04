Gianni Nanni, médico de Bologna: “Ha sido una temporada difícil para Medel por el tema de las lesiones”

Han pasado casi tres semanas del último partido de Gary Medel. El volante de Bologna fue uno de los fijos en el 2-1 de Chile sobre Bolivia, en el amistoso disputado en Rancagua. Sin embargo, tras su regreso a Italia, el Pitbull sufrió una lesión muscular que lo tendrá sin jugar al menos tres semanas.

Así lo confirmó a El Deportivo el médico del cuadro emiliano, Gianni Nanni, quien estableció los plazos y alcances este nuevo infortunio que afecta al centrocampista formado en Universidad Católica.

“Gary Medel tiene una lesión de primer grado del sóleo derecho. Yo creo que volvería a jugar en las próximas tres semanas, seguramente. Tal vez en dos semanas más podría volver a entrenar con normalidad con el resto de sus compañeros”, aclaró el galeno.

Temporada interrumpida

Y es que no ha sido una buena temporada para el de Conchalí. En esta temporada en Italia, la segunda con el equipo rossoblú, Medel sólo ha aparecido en 11 partidos, con la clara opción de marcharse a Boca después de junio, aunque ni el entrenador Sinisa Mihajlovic ni la secretaría técnica se han puesto públicamente en el escenario de su partida.

El tema acá, sin embargo, es que los problemas físicos han mermado la participación del chileno, tal como explica el jefe médico del ex equipo de Hugo Rubio.

“No podría decir que este nuevo infortunio es el recrudecimiento de una lesión que arrastraba anteriormente. Antes había tenido problemas, pero en la otra pierna. Ha sido una temporada complicada para Medel, con muchas lesiones, muchos infortunios. Pero Medel no está mal, es un jugador íntegro, sólo que ha tenido algunas lesiones, pero nada grave como para pasar por el quirófano, por ejemplo”, confirmó Nanni.

De la misma manera, el facultativo de la Universidad de Bologna desmintió tajantemente que este nuevo padecimiento haya sido provocado por el partido de la Roja.

“Esta lesión no le ha ocurrido con la selección chilena, sino en un entrenamiento con Bologna tras su regreso a Italia. Quizás el largo viaje desde Chile pudo conspirar para la gravedad de la lesión, pero no tenemos esa certeza”, analizó el jefe médico del club.

Sobre los canales de contacto con los médicos de la selección, Nanni explicó que siempre han sido fluidos, ya que “yo no he hablado con los médicos de la selección chilena, últimamente, sólo lo he hecho cuando el jugador estaba allá, pero en general la comunicación con ellos es buena”.