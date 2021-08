Giuseppe Bergomi, histórico de Inter: “Vidal recuperó el balón con un coraje que no vimos el torneo pasado”

Hace 2 horas

Arturo Vidal aportó con un gol y una asistencia en el 4-0 de Inter sobre Genoa, el estreno de ambos en equipo en la temporada. FOTO: AFP.

La gran actuación del volante chileno en el 4-0 sobre Genoa no dejó indiferente al entorno de su club. Así lo resumió el ex zaguero neroazurro, quien en conversación con La Gazzetta dello Sport no dudó en destacar “la actitud con la que el chileno ingresó a la cancha”.