Alexis Sánchez hace sufrir al Inter de Milán y a la Roja

Los problemas físicos no sueltan a Alexis Sánchez. El Niño Maravilla hace sufrir al cuerpo técnico del Inter y, de paso, también al de la Roja. En Italia reportan que el delantero aún no supera los problemas físicos que arrastra desde que defendió a la Selección en la Copa América. La noticia rebota, naturalmente, en Juan Pinto Durán, considerando que el tocopillano es una pieza clave para la escuadra que dirige Martín Lasarte, de cara a la decisiva fecha triple por las Eliminatorias, en la que Chile debe medirse con Brasil, Ecuador y Colombia, duelos cruciales para la aspiración de llegar al Mundial de Qatar.

La Gazzetta dello Sport, uno de los medios más reputados de la península, le dedica un extenso artículo a la situación médica del chileno. “Llueve sobre mojado en el Inter. En medio del temporal provocado por la despedida de Lukaku, Inzaghi pierde otras piezas en ataque de cara al debut liguero previsto para el 21 de agosto ante el Genoa, cuando el técnico nerazzurri tendrá que prescindir de Lautaro por suspensión. De hecho, la noticia que rebota desde Appiano (el centro de entrenamientos del Inter) se refiere a los problemas persistentes que aquejan a Sánchez, que lucha con un problema en su pantorrilla derecha luego de las molestias que le acusaron en el músculo plantar a mediados de junio”, sostiene.

Alexis Sánchez, en un partido del Inter. (Foto: AP)

Inquietud

“A pesar del cauteloso optimismo de los últimos días, el chileno difícilmente podrá recuperarse a tiempo para salir al campo ante el rossoblù. Nino podría estar disponible para la segunda jornada del campeonato ante Verona el 27 de agosto. tras la pausa para las selecciones, dejando a Inzaghi solo con Satriano, Salcedo y Pinamonti, a la espera de novedades en las negociaciones de Dzeko”, añade la publicación, basada en información proporcionada por fuentes del club.

“La situación del chileno genera cierta ansiedad porque la recuperación parecía avanzar a un ritmo acelerado. Preocupante es el hecho de que un problema aparentemente menor sigue arrastrándose a pesar de las garantías dadas a principios de julio por los médicos de la selección chilena. Inzaghi ha conservado al delantero desde que regresó al Milán, evitando exponerlo al riesgo de recaídas en los amistosos de verano disputados hasta el momento. Pero eso, aparentemente, no ayudó. Las dolencias del chileno podrían así inducir a la dirigencia a congelar temporalmente cualquier negociación para la venta de Pinamonti, además de hacer aún más urgente la necesidad de encontrar no uno sino dos delanteros en el mercado. Una verdadera carrera en el tiempo cuando solo quedan once días para el debut en el campeonato. Hasta la fecha, no queda rastro del ataque que ganó el Scudetto en mayo, al menos por regreso de correo. La aceleración de las negociaciones en curso, en este punto, se vuelve imperativa”, profundiza respecto de la inquietud que genera la condición de Sánchez en el club lombardo.