Gustavo Alfaro, DT de Ecuador: “Le jugamos de igual a igual a un equipo que venía de 17 partidos invictos con Van Gaal”

La selección de Ecuador logró un valioso empate ante Países Bajos. Sin embargo, por el trámite del partido, el resultado quedó hasta corto. Aunque el técnico del cuadro sudamericano, Gustavo Alfaro, se mostró satisfecho por el partido que hicieron sus dirigidos.

“La verdad es que estoy orgulloso de estos chicos, orgulloso del partido que hicieron. Se los dije cuando terminó el primer tiempo ‘perdemos porque somos jóvenes, porque nos falta esa experiencia’”, dijo el entrenador argentino.

Asimismo, reconoció que “nos impactó el resultado de Senegal (triunfo 3-1 sobre Qatar) y teníamos un respeto bien entendido por Países Bajos, pero yo les decía que era un partido de 90 minutos de demostrar que estaban a la altura, merecieron empatar en el primer tiempo y con la misma actitud encararon la segunda parte”.

Tras el empate, la Tri logró cuatro unidades en el Grupo A. Un puntaje que le permite soñar con los octavos de final, en un sistema de campeonato que clasifica a las dos primeras selecciones de cada zona.

Sin embargo, Alfaro destaca más el rendimiento de sus dirigidos, más que los marcadores, tal como estableció en sus declaraciones después del 1-1 frente a los europeos.

“Se los dije a los jugadores, no me importaba el resultado, yo quería volver al vestuario y que nos reconociéramos nosotros mismos. Así ocurrió y me deja satisfecho”, explicó el ex entrenador de Boca Juniors.

Pero lo que más destacó el seleccionador fue la actitud que tuvo su plantel ante una de las escuadras favoritas para acceder a la final en Qatar 2022.

“Le jugamos de igual a igual a un equipo que venía de 17 partidos invictos con (Louis) Van Gaal, un equipo que venía marcando la pauta y nunca nos sentimos menos. Se lo empatamos a fútbol y coraje”, recalcó Alfaro

En este escenario, todo quedará para la última fecha. El martes, el cuadro del Guayas se mide a Senegal, tercero con tres unidades, en un duelo clave para decidir los clasificados. En paralelo, Países Bajos se medirá al ya eliminado equipo de Qatar.