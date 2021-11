Gustavo Quinteros descarta nueva ola de contactos estrechos: “Cumplimos con todos los protocolos establecidos”

Un nuevo caso positivo para Coronavirus remece el estadio Monumental. Es que a tan sólo dos fechas del término de campeonato y ya sin margen de error, Colo Colo no puede volver a perder a todos sus jugadores y entregarle en bandeja el título a Universidad Católica.

O al meno eso es lo que se podía leer en las redes sociales y grupos de Wahtsapp de las y los hinchas albos. Por lo que todas las miradas estaban puestas en la conferencia de prensa de Gustavo Quinteros y la calma llegó a las huestes blancas.

“Estamos cumpliendo todos los protocolos. Los jugadores no se cambian juntos, no compartimos en espacios cerrados ni cosas entre nosotros, por lo que no debería haber problemas”, aseguró el entrenador del elenco mapuche. Y cuando habla de “problemas” se refiere a que, según sus palabras, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana no mandaría a cuarentena preventiva a todo el club, como lo hizo la última vez.

“No habrá problemas”, insistió Quinteros. Y detalló el por qué: “La gente que vino a realizar la trazabilidad pudo comprobar que cumplimos con todos los protocolos que se nos indicaron, los jugadores no se cambian juntos ni comparten en espacios cerrados, por lo que no temo a que pudieran existir contactos estrechos”.

Acto seguido, el estratega intentó explicar cuál es la razón por la que otra vez el Covid haya llegado al David Arellano. “Los jugadores tienen una vida afuera, Tienen familia, hijos, Y la gente debe salir a trabajar, los niños van al colegio y en esas salidas o contactos puede traer el virus a la casa. Porque el virus está en la sociedad, no en Colo Colo. E insisto, nosotros hemos cumplido con todos los protocolos que se han dispuesto”.

Luego agregó que “no somos el equipo con más contagio en la temporada, ni en la pandemia” y este nuevo caso “lo llevaremos con tranquilidad, por que estamos cumpliendo con todo lo que la autoridad nos exige”.

El duelo ante Unión

Una vez aclarado el tema, Quinteros habló sobre cómo llega al duelo con Unión Española (domingo a las 18 horas) y se mostró muy optimista. “El equipo está entrenando muy bien, recuperamos esa dinámica e intensidad que teníamos antes de que los jugadores perdieran más de 10 días entrenando en sus casas, por lo que estamos preparados para las dos fechas finales y si hay un tercer partido estaremos muy bien”.

Por último, el nacionalizado boliviano concluyó que “Unión juega muy bien, te ataca mucho y mete mucho centro con sus extremos y laterales. Son un equipo difícil y deberemos estar al cien para poder superarlos”.