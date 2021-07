Gustavo Quinteros: “Queremos llegar entre los dos o tres primeros en el torneo y ganar la Copa Chile”

Colo Colo volvió al triunfo después de dos empates. Un escenario que lo pone en el segundo puesto y que deja en evidencia la conformidad del técnico Gustavo Quinteros, quien así lo expresó tras la goleada ante Santiago Wanderers.

“Estoy conforme con lo que venimos haciendo en todos los últimos partidos. Siempre con la propuesta de ir a buscar en la mitad de la cancha, ser protagonistas, jugar alto, arriesgando siempre. Al principio estuvo cerrado y se abrió con el primer gol. Después encontramos más espacios y pudimos convertir al final. Esto nos es más que una confirmación de lo que venimos haciendo y estamos ilusionado con el juego”, aseguró el DT de los albos.

Sobre el planteamiento ante los caturros, el ex zaguero advirtió que “tenemos que buscar alternativas. Cuando jugamos con Morales y Bolados arriba son delanteros que generan diagonales, que nos dan velocidad. Tratamos de aprovechar los espacios con jugadores de buen pie que puedan habilitarlos. Hoy, Gil metió un pase bárbaro como en otros partidos. Tenemos que buscar variantes para el equipo, se generaron ocasiones y se convirtieron”.

Para Quinteros falta mucho campeonato. Tanto que es muy prematuro entregar un pronóstico sobre el campeón: “Yo creo que en los últimos 3 a 5 partidos se definirán las últimas tres posiciones. No hay equipos que marquen superioridad en todos los partidos, no en el juego, tal vez en el resultado donde muchas veces no se marca lo que pasa en el juego. Es un campeonato muy parejo, con equipos durísimos”.

Objetivos en marcha

Asimismo, el entrenador se refirió a los objetivos para este 2021, un año en el que “en lo deportivo queríamos formar un equipo competitivo, sobre todo desde la segunda rueda, capaz de pelear los primeros lugares y clasificar a la Libertadores. El equipo juega bien, es protagonista, va en busca de los resultados. En los dos últimos dos partidos fuimos superiores y hoy pudimos concretar. Ojalá se cumplan los objetivos, queremos llegar entre los dos o tres primeros en el torneo y ganar la Copa Chile”.

El tema de los refuerzos es uno de los tópicos que más preocupa al ex seleccionador de Ecuador. En ese sentido se mostro conforme tras la confirmación de Blanco y Negro sobre la búsqueda de nuevos jugadores.

“No es la primera vez que estoy en la reunión de directorio. Me gusta, porque puedo exponer lo que venimos haciendo, sacando dudas al directorio de algunas cosas. Es muy positivo. Los directores están convencidos de contratar un jugador más por Nicolás Blandi y también otro por la salida de Martín Rodríguez. Después habrá que jugar partidos más seguido, viene la semi de la Copa Chile, un campeonato duro, con muchas exigencias. Tendremos muchas variantes”, dijo el DT.