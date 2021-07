Audax Italiano le roba el triunfo a Colo Colo en el último minuto

Parecía que el triunfo de Colo Colo estaba seguro. El reloj marcaba el 90′+5′ y el marcador, 1-0 para el Cacique. Pero apareció Fabián Torres y le arrebató los tres puntos a un equipo que dominó durante todo el partido y que con una victoria se encaramaba en los primeros puestos del Torneo Nacional.

No hubo demasiadas emociones en el estadio Monumental. El primer tiempo fue de dominio absoluto para los albos, quienes completaron un 66% de posesión. El problema fue que no hicieron nada con ese control de pelota. Los dirigidos por Gustavo Quinteros no completaron ningún remate al arco en los primeros 45 minutos.

La única situación fuera de lo normal ocurrió en el 8′, cuando el VAR advirtió un cabezazo de Iván Morales a Fabián Torres. Rodrigo Carvajal revisó las imágenes y decretó que la agresión del delantero albo solo ameritaba tarjeta amarilla y no expulsión. La polémica quedó instalada en Macul.

Más allá de eso, el primer tiempo fue plano. El Cacique, debido a la salida de Martín Rodríguez, cargó su fútbol por la derecha, aprovechando la presencia de Marcos Bolados. Pablo Solari, más retrasado, también incursionó por ese sector, siendo ambos jugadores víctimas de varias faltas. No obstante, ningún tiro libre fue aprovechado.

Audax solo esperaba. Apostaron al contragolpe, pero cada vez que el equipo de Pablo Sánchez recuperaba la pelota, sus dirigidos desaprovecharon la oportunidad. Malos pases y malas decisiones que significaron la nula participación de los itálicos en funciones de ataque.

Quinteros, pese a la posesión, no estaba contento. Quería que sus jugadores fueran más veloces en la construcción y no dieran tantas vueltas con la pelota. La instrucción quedó clara en el segundo tiempo, cuando los mediocampistas albos apostaron a los pases entre líneas para sorprender a la aplicada defensa visitante.

El plan defensivo de Audax se vio alborotado a la hora de partido, cuando Osvaldo Bosso fue expulsado por una durísima entrada a la pantorrilla de Leonardo Gil. Carvajal repasó las imágenes en el VAR y no dudó: cartulina roja para el capitán audino.

Audax ya ni siquiera intentaría buscar el triunfo al contragolpe. Simplemente comenzó a defender con dientes apretados para mantener el empate y así quedar igualado a Unión La Calera en la cima del Torneo Nacional.

El técnico albo realizó dos cambios para intentar encontrar la solución al cotejo: Óscar Opazo por Jeyson Rojas y Joan Cruz por Solari. Cruz, no obstante, respondió a la confianza siendo expulsado por una falta muy similar a la de Bosso que también fue revisada en el VAR.

Con los números nuevamente igualados, el Popular continuó siendo superior aunque no parecía encontrar la fórmula para llevar aquel dominio al marcador. Fue Leonardo Gil, la figura de Colo Colo en este torneo, quien llegó al rescate con un espectacular tiro libre que dejó parado Joaquín Muñoz.

Cuando parecía que todo estaba sellado, Audax Italiano sorprendió convirtiendo en el último minuto del partido. En el 90′+5′, un tiro libre al área fue pivoteado por un defensor albo y dejó solo a Torres, quien de cabeza convirtió el 1-1 final.

FICHA DEL PARTIDO:

Colo Colo: Cortés; Rojas (70′, Opazo), Zaldivia, Amor, Suazo; Fuentes (82′, Arriagada), Gil, Solari (70′, Cruz), Costa; Morales (85′, Pizarro) y Bolados. DT: G. Quinteros.

Audax Italiano: Muñoz; Fernández, Labrín, Torres, Cereceda; Figueroa (66′ Rojas), Bosso, Cornejo (79′, Ochoa); Montecinos (56′, Álvarez), Holgado (78′, Palacios), Fuentes (67′, Cabrera). DT: Pablo Sánchez.

Goles: 1-0, 83′, Leonardo Gil, de tiro libre; 1-1, 90′+5′, Fabián Torres, de cabeza en el área chica.

Árbitro: R. Carvajal. Amonestó a Holgado, Figueroa, Cereceda (AI); Morales, Zaldivia. Expulsó a Bosso (AI) y a Cruz (CC).

Estadio Monumental.