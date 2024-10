Hasta con un jugador de Flamengo en la pelea: la violenta jornada que protagonizan hinchas de Peñarol en Río de Janeiro

Una violenta situación se vivió en Río de Janeiro en la antesala del partido entre Botafogo y Peñarol, debido a un enfrentamiento entre hinchadas que se produjo en la playa de Recreio. Las fuerzas de seguridad respondieron con bombas de humo y efectuaron múltiples detenciones a fanáticos uruguayos. En las imágenes se puede observar como la policía tomó a los seguidores del manya.

Los aficionados del equipo de Montevideo arribaron al lugar en tres buses. Luego de bajar de los vehículos, incendiaron uno de ellos. Los actos vandálicos comenzaron en el mediodía cuando, según informó el canal RJ TV, cuando los forofos charrúas saquearon un carrito en el que se guardaban sombrillas y sillas de playa y los utilizaron como armas en un enfrentamiento con la policía.

En la zona de la gresca fue visto el futbolista uruguayo Guillermo Varela, quien milita en Flamengo. El club brasileño no desmintió que estuviera en la zona, pero explicó la situación. “El Clube de Regatas do Flamengo aclara la presencia del futbolista Varela en vídeos que circulan en las redes sociales. El lateral recibió una llamada de dos amigos y fue a sacarlos del caos de la Praia do Recreio”, aseguraron en un comunicado.

En tanto, desde Botafogo hicieron un llamado a mantener el orden. “Reforzamos la importancia del respeto entre aficionados. Queremos hacer de este partido una celebración del fútbol, donde prevalezcan la pasión y la sana rivalidad. No toleraremos el racismo ni ningún otro tipo de acto de carácter discriminatorio. Solicitamos su contribución para promover el respeto en los desplazamientos al estadio y en las gradas”, escribieron.

Botafogo y Peñarol se enfrenarán este miércoles a las 21.30 horas en el estadio Nilton Santos en el partido de ida por semifinales de la Copa Libertadores. El ganador de esa serie se medirá con el ganador entre Atlético Mineiro y River Plate. En la previa al duelo, el entrenador Diego Aguirre, del elenco uruguayo, se mostró ilusionado con avanzar a la definición. “Es una competición muy especial para un equipo tan grande. La hemos ganado en cinco ocasiones y siempre genera una gran expectación. Después de mucho tiempo, volvemos a ser protagonistas”, señaló.

“La gente reconoce lo que hemos hecho, pero esta es la vigesimoprimera semifinal que alcanza Peñarol a lo largo de su historia. Es una cifra impresionante. Por ello, a nivel histórico, esta eliminatoria no tiene valor para el club. Lo único que vale es ganar la Libertadores, lo cual no será nada fácil. Merecemos estar en el Mundial de Clubes. Nuestro estadio se llama Campeón del Siglo porque somos el equipo que más títulos y mayor reconocimiento logró el siglo pasado. Es un club con una gran historia”, añadió.