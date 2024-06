Histórico futbolista argentino repasa su particular relación con Marcelo Bielsa: “Yo lo hacía reír”

Tras llegar al banco de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa de apoco se ha ido ganando la confianza de los hinchas después de que su llegada generara una serie de debates.

A base de resultados fue apaciguando las críticas y hoy se alista para enfrentar la Copa América siendo parte del Grupo C junto a Estados Unidos, Panamá y Bolivia.

Una de las personas que ha estado bajo su dirección es el argentino Cristian González. El Kily explicó hace algún tiempo cómo fue su experiencia con el rosarino y cuáles fueron los aprendizajes que le quedaron grabados.

“Bielsa me dejó todo en lo humano, desde la honestidad, la lealtad, de cómo te tienes que manejar en el fútbol, de que nadie es más que el otro, los valores que te enseñan en tu casa. Si no tienes humildad, no eres nada. No va. La humildad, el respeto, ante todo. Yo era el que le hacía chistes a Bielsa, yo lo hacía reír”, comenzó señalando en el programa ESPN F90.

“¿Viste que cuando armas un cuerpo técnico tienes que elegir a las personas y a quienes se adaptan mejor? Él tenía una persona, uno de los mejores profes que tuve en mi vida, el profe Bonini. Tenía una particularidad para manejar las relaciones, los egos, y Marcelo se dedicaba a lo futbolístico. No lo veías a Marcelo, lo veías cuando entrenábamos, cuando comíamos la cena. Él el vínculo lo genera en el mano a mano. En una charla, cuando te muestra un video. Vi una persona tan honesta que no le podías fallar”, prosiguió el exvolante.

“Él te daba puntos de vista que te abrían la cabeza. Todos van a hablar bien del tema de ser directo en lo que te tiene que decir, de hacerlo en la cara. Los chistes, cuando había, eran de Newell’s y Central. Él me hizo una muy fuerte. En la primera convocatoria en Holanda, Newell’s le había ganado 4-0 a Central y llego a la mini concentración, estábamos estirando, pasa por al lado, se me para enfrente y me dice ‘discúlpeme, ¿sabe cómo salió Newell’s y Central?’. Yo, la vena... No sé. Estábamos todos los jugadores y me empezaron a curtir. Y yo decía ‘Bielsa, primera convocatoria, lo puteo, no voy nunca más. Lo dejo ir, lo dejo ir’. Pero cuando se estaba yendo le dije: ‘Marcelo, usted me cagó la adolescencia’. Era la época en la que él dirigió a Newell’s y ganó todo. Me miró y me dijo ‘discúlpeme’. Pegó media vuelta y se fue. Ese ‘discúlpeme’ fue sentido”, confidenció el Kily.

Otras persona que ha reconocido el trabajo de Bielsa es Javier Mascherano. En diálogo con El Deportivo, indicó que “Marcelo ha sido alguien muy importante en mi carrera. Creo que también lo es en Chile; ha sentado las bases para todo lo que logró después”.

Sobre el hecho de que se haya hecho cargo de la selección uruguaya, comentó que “le dará un salto de calidad como siempre hace cada vez que agarra un equipo. Ya se empezó a ver en las Eliminatorias. No tengo dudas de que hará una gran Copa América”.

“No sé cuál es el secreto. Ojalá lo supiéramos, porque lo copiaríamos. Es un entrenador diferente al resto”, cerró Mascherano.