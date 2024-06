“Vendan a Bale, pero no lo regalen”: el día en que Maradona se anticipó y le recomendó a Florentino Pérez comprar a Mbappé para el Real Madrid

Es la gran noticia del mercado de fichajes en este 2024. Sólo dos días después de quedarse con la Champions League, Real Madrid anunció la contratación de Kylian Mbappé, en un traspaso que genera impacto en España y el mundo. El atacante francés, de 25 años, había sonado en diversas oportunidades en el Santiago Bernabéu, sin embargo, siembre privilegió su estadía en el PSG, club del que ahora partió sin todavía cumplir el anhelo de ganar la Copa de Campeones de Europa.

“Un sueño hecho realidad. Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños Real Madrid. Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo. ¡Hala Madrid!”, escribió el artillero en sus redes sociales.

“Ficha a Mbappé”

A raíz de este fichaje, resurgió una entrevista que concedió Diego Maradona en 2017, a AS España, en la que contó sobre una conversación que tuvo con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en una ceremonia de la FIFA.

En ese contexto, le sugirió comprar al en ese entonces incipiente delantero francés: “Para mí Mbappé es la revelación, va a ser el que va a superar a muchos. Yo le dije a Florentino: ‘Ficha a Mbappé'. Se lo dije cuando nos vimos en la FIFA”.

El Pelusa reconoció que el mandamás le dio motivos por los cuales no lo adquirían, pero le aprovechó de entregar una fórmula para el traspaso: “Él me dijo que tenía a Cristiano, al otro (Gareth Bale). Escúchame. Que lo vendan a Bale, pero no regalado. Y menos Florentino lo va a regalar”, complementó.

Siete años después, con el mencionado delantero galés fuera del club, Florentino Pérez contrató al futbolista nacido en París, a quien esperan presentar con el Santiago Bernabéu lleno, claro que después de la Euro, en donde es candidato a levantar la copa con el seleccionado francés.