Hizo dedo y nadie se detuvo a ayudarlo: el desesperado pedido de auxilio de Brayan Cortés tras ser asaltado

Brayan Cortés pasó un muy mal rato la noche del miércoles en Calera de Tango. El arquero se encontraba cargando combustible en una estación de servicio, cuando un grupo de seis sujetos le realizó una encerrona para arrebatarle su vehículo marca Jeep. El futbolista no opuso resistencia, pero igualmente fue golpeado.

Luego, según se puede apreciar en un video difundido por TVN, el jugador de Colo Colo caminó por la calle en busca de ayuda. Incluso, se observa que hace dedo, pero nadie se detuvo a ayudarlo. Solamente pudo ser auxiliado una vez que se encontró con una patrulla de Carabineros, a quienes les relató lo sucedido.

El teléfono del meta tenía un sistema de rastreo por GPS, lo que permitió dar con su paradero y el de la camioneta en el paradero 41 de Gran Avenida. En el acto fueron detenidos dos sujetos, siendo uno de ellos menor de edad. Además, se encontró un arma. En tanto, el resto de los integrantes se dio a la fuga y son buscando intensamente por las policías.

El relato de los hechos

“Siento un frenazo porque estaba conversando con el bombero. Se me cruza un auto, se bajan los tipos y ahí pasa todo. Siempre supe que eran menores de edad, no más de 22 años les echaba. Eran muchos, la sensación obviamente fue de mucha adrenalina Siempre mantuve la calma, no me resistí a nada, pero el momento es complicado”, expresó el portero del Cacique.

“Agradecerle a Dios que no me llegó ningún disparo, porque uno no sabe si el arma es de mentira o de verdad”, agregó.

Posteriormente, el iquiqueño se desahogó en su cuenta de Instagram, donde escribió un sentido mensaje. “Quiero agradecer a todos por sus mensajes... Un momento de mierda. Solo darle gracias a Dios que no pasó algo más grave, a mi familia y seres queridos por siempre acompañarme en todo momento. Seguimos firme y con la mente positiva en todo momento”, expresó.