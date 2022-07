Holan le pone tareas a la UC: exige estabilidad y contundencia

Ariel Holan mira en varios frentes. Por un lado, proyecta el partido frente a Palestino y, por otro, sigue proyectando a Universidad Católica en el mediano plazo. En el intertanto, observa y reconoce las falencias que le ve al equipo cruzado, del que repite que está en proceso de formación.

“No solo Palestino es un rival difícil, en la liga no hay partidos simples. Tiene buen sistema defensivo, gol, pelota parada, contragolpe. Vamos a tratar de imponer nuestro juego. En función de lo que vimos el domingo pasado, el equipo creció, pero nos cuesta agregarle a esos momentos la eficacia y el sistema defensivo general. Y creo, también, que tenemos que seguir creciendo en el juego con pelota. Pese a que hicimos muchos goles y que debimos marcar muchos más, la gran tarea para el hogar es el sistema defensivo y eso incluye la posesión del balón, con una estabilidad que dure los 95 minutos. Es mi tarea. Es un equipo que pienso que tiene que cumplir objetivos en este segundo semestre. En la Copa Chile y pensando en obtener un cupo en la Copa Libertadores. Y en ajustar cosas para 2023″, responde, en el marco de la conferencia de prensa telemática que ofreció desde San Carlos de Apoquindo.

Ariel Holan durante el partido entre la UC y Curicó. (Foto: Agenciauno)

Análisis y tareas

El análisis es más profundo y aborda las deficiencias en la caída frente a Curicó Unido, el último revés de la escuadra de Las Condes, y el lapso en el que pretende que sus dirigidos dominen la idea que les pretende transmitir. “No creo que sea un tema de tomarme la mano. Pinares está completando su preparación y para nosotros es un refuerzo. Desde principios de abril que no hace 90 minutos de fútbol y no es sencillo entrar y poder jugar como Pinares lo puede hacer. Estamos en julio y sobre fin de marzo hizo sus minutos más continuados. Abril, mayo, junio y parte de julio son casi tres meses y medio. En el caso de Dituro no fueron tantas las distancias, pero le da al equipo un crecimiento importante en la construcción desde el inicio y esa seguridad que tiene, que lo hizo destacarse en la liga española y estuvo de vacaciones. Aued estuvo seis meses prácticamente con una dolencia que le permitió entrenar en los últimos 45 días. Felipe (Gutiérrez) estuvo con dolencias en la rodilla. Y en un momento estábamos sin zagueros”, explica

En ese escenario, insiste en una declaración de principios que ya había realizado antes. “Por eso digo que es un equipo en construcción para alcanzar su nivel y no estamos ni cerca de ese techo. Como estamos deberíamos ser un equipo competitivo, pero es distinto, corre por otro carril, a que pueda jugar muy bien al fútbol. Ponerse plazos para el techo, no soy mago, soy entrenador. Sí estoy convencido de que el equipo va a tener una estabilidad que nos va a permitir lograr los puntos para terminar lo más alto. Tendremos tres semanas de preparación. El fin de semana pasado fue un partido raro. En el primer tiempo, la cancha estuvo impecable, luego se complicó. Curicó aprovechó muy bien las ocasiones y conservó un nivel de energía que les permitió perseverar. Nosotros no capitalizamos de la manera que pudimos hacerlo y el rival si lo hizo. Debemos conseguirlo en el menor tiempo posible”, establece.

Nicolás Castillo, cuando defendía a la UC (Foto: Agenciauno)

El ‘no’ a Castillo

La única materia que elude Holan en su referencia es el fallido fichaje de Nicolás Castillo. “Claramente Felipe (Correa, director de Cruzados) me antecedió en la palabra y ya explicó los motivos. Debemos mirar adelante, hacer foco en tratar de lograr que el equipo repita los buenos momentos que ya logró en varios partidos, en el sistema defensivo y en la estabilidad que todavía no hemos conseguido”, afirma, aludiendo, otra vez, a las materias pendientes para un funcionamiento óptimo.

Correa, quien lo antecedió en la cita, entregó la explicación más profunda. “En el comunicado quisimos expresar la situación que pasó con Nicolás. Nosotros, en el fondo, evaluamos la situación respecto de la actualidad y, obviamente, de las necesidades que tiene el plantel y el club de reforzarse. En el caso de Nicolás, obviamente, hay un cariño muy especial. Es un jugador muy querido por la institución y por Católica. La situación actual no permitió que Nicolás se sumara y obviamente el club siempre ha estado a disposición para prestar algún tipo de servicio para su recuperación. Después, decidimos hacerlo de forma separada. La decisión de que se sumara, o no, estaba determinada por su condición actual. No era una opción que se sumara al plantel sin estar en las condiciones que nosotros necesitábamos. Una evaluación futura va a estar condicionada por la actualidad del club y del jugador en ese momento”, manifiestó.