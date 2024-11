¿Hoy se entregará la copa? Las claves de la disputa entre Colo Colo y la U en el Tribunal

Colo Colo y Universidad de Chile amanecieron este domingo con la chance de ser campeones. A las 16 horas se juegan los duelos en paralelo. El Cacique visita a Deportes Copiapó y la U recibe a Everton. Todo se da luego de una tensa semana, en la que la disputa se trasladó desde la cancha al Tribunal de Disciplina. El martes, la Primera Sala determinó que los argumentos de Azul Azul no eran suficientes para demostrar el supuesto desacato de Jorge Almirón en el choque ante Huachipato. Sin embargo, los laicos no se rindieron y el viernes ingresaron una apelación. Ahí pedían que no se jugaran los partidos de este fin de semana. O, como otra alternativa, que se suspenda la premiación.

La Segunda Sala, no obstante, no tomó en cuenta estas peticiones. La corte de apelaciones del fútbol nacional rechazó la orden de no innovar. Es un hecho que este domingo habrá monarca. De hecho, Pablo Milad viajó a Copiapó para una eventual titulación alba. El presidente de la ANFP suele ir al duelo donde está el equipo con la primera opción. En el Estadio Nacional estará un director del organismo de Quilín. En ambos encuentros estará el Huemul de Plata.

El Campeonato Chileno llega a su fin y este domingo tendrá un campeón. Foto: Photosport

La audiencia de la Segunda Sala, de esta forma, se llevará a cabo este lunes. Ese día se revisarán los reclamos azules. En caso de que resulten desfavorables para los estudiantiles, pueden seguir evaluando opciones, como ir al TAS. Este último es un trámite mucho más largo y que podría estirarse incluso para el próximo año.

La confianza alba

Más allá de la disputa en los tribunales, en el plantel albo se muestra confiados de cara a la definición. “Que en la U se sigan ilusionando nomás. El domingo tenemos que ganar para ser campeones. Estamos a dos puntos”, señaló Leonardo Gil a El Deportivo. “Ojalá podamos hacer un gran partido. Creo que el equipo viene muy bien y, bueno, el domingo va a ser un lindo partido para todos para poder consagrarnos como campeones”, añadió.

Por otro lado, en la tienda laica, por parte de los futbolistas, se desmarcan de las decisiones de la directiva. “Nosotros estamos enfocados en el partido del domingo. Después el otro tema lo tiene que ver la persona indicada”, explicó Matías Sepúlveda a este medio. “Nosotros desde que llegamos, desde el primer día, nos pusimos el objetivo de ir por todo este año. De dar lo mejor de nosotros. Hay una competencia interna en cada puesto que es muy sana. Cada jugador se juega una opción todas las semanas, todos los días, en todos los entrenamientos. La verdad que eso fue lo que hizo crecer al grupo e ir en busca de las metas que tiene este plantel en general”, dijo sobre el ámbito futbolístico.