Huachipato paga la falta de osadía ante Fénix

Por un lado, el Huachipato de Gustavo Florentín. Por el otro, el Fénix de Juan Ramón Carrasco. Al final, la ida de la segunda fase de la Sudamericana fue 3-1 para el equipo del DT charrúa, que leyó mejor el cotejo.

Esto porque tras un primer tiempo en el que el cuadro local tuvo las mejores llegadas pero no logró concretar, su DT reaccionó en el descanso, ordenó cuatro modificaciones y volcó así el partido en su favor.

Tanto así que uno de los hombres de refresco se transformó en figura en apenas 20 minutos de juego: a los 53′ y a los 62′, el delantero argentino Nequecaur encaminó el triunfo de su equipo.

Parecía que el cuadro acerero volvía al partido, empujado por el amor propio, con el descuento de Sánchez Sotelo a los 77′, pero Scorza puso al local 3-1 a los 81′.

El equipo chileno no pudo aprovechar mejor el adelantamiento de las líneas del local, que apostó a dejar mano a mano a sus defensores. La movida, al final, le dio resultado a Fénix, que el miércoles de la semana que viene deberá viajar hasta el CAP para defender la ventaja conseguida. Huachipato tiene tarea por delante y dos goles que remontar. El tanto de visita vale doble. El 2-0 le valdría.

Fénix: G. De Amores; A. Rodríguez, L. Coelho, F. Souza (46′, B. Olivera), A. Argacha; R. Fernández, M. Ugarte; I. Pereira, K. Alaniz (46′, A. Schetino), Kaique (N. Machado); M. Franco (46′, L. Nequecaur). DT: J. R. Carrasco.

Huachipato: G. Castellón; J. Córdova, I. Tapia, D. Oyarzún, N. Ramírez, C. Cuevas (78′, J .Urzúa); C. Valenzuela (67′, B. Palmezano), C. Sepúlveda, I. Poblete (67′, S. Martínez); C. Martínez (56′, W. Mazzantti), J. Escobar (56′, J. Sánchez). DT: G. Florentín.

Goles: 1-0, 53′: Nequecaur; 2-0, 62′: Nequecaur; 2-1, 77′: Sánchez; 3-1, 81′: Scorza.

Árbitro: Arnaldo Samaniego (PAR). Amonestó a Argacha (F); Cuevas, Tapia, Poblete (H).

Estadio: Parque Capurro. Sin público.