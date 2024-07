Hugo Catrileo: “Estar en unos Juegos Olímpicos está bien, pero tiene el mismo peso que un Mundial”

Este 10 de agosto, Hugo Catrileo competirá por primera vez en unos Juegos Olímpicos. Lo hará en la prueba del maratón, una que además tendrá a Carlos Díaz como exponente nacional.

Eso sí, hasta hace unos meses la presencia del temuquense en la cita de los anillos era una incógnita. Pese a haber logrado los puntos en el ranking, un cambio en los criterios de World Athletics lo dejó virtualmente fuera por varias semanas. De aquella experiencia, de su posterior clasificación y de París habla el atleta auspiciado por Gatorade.

Por un momento estuvo fuera de los Juegos…

Fue complejo. Intenté llevarlo de la mejor forma, pero no fue fácil desde un principio. Con el pasar de los días empecé a soltarlo, pero fue un vaivén, una subida de emociones. Logré capear eso con el medio maratón de Chicago que lo hice por lo mismo, porque no iba a tener Juegos Olímpicos. Busqué una competencia para mantenerme entrenando, motivado.

¿Cómo fue el momento cuándo supo que finalmente iba a estar?

Me volví a sentir atleta realmente, sentí un alivio, una tranquilidad. Al final es algo psicológico, porque cuando recibo la noticia siento tranquilidad, pero ya en Chicago vuelvo a sentir el hambre competitiva. Ahí volví a ser el Hugo Catrileo con la mentalidad de estar en los Juegos.

¿Se siente 100% preparado?

Sí, porque tuve el tiempo. Me considero alguien metódico pero abierto a que puedan pasar circunstancias que uno no tenga la resolución en sus manos, entonces tengo la resiliencia para salir de esos momentos. Hay que tener un pensamiento más racional que pasional, porque si a mí me domina la pasión todavía me estaría lamentando de la primera noticia.

¿Sientes un presión por estar en los JJ.OO.?

Para mí estar en unos Juegos Olímpicos está bien, pero tiene el mismo peso que estar en un Mundial, en el Maratón de Londres, de Nueva York. Ya con el estrés de una competencia me es suficiente, si yo digo que son unos Juegos Olímpicos me estoy diciendo a mí mismo que es un reto aún mayor de lo que he enfrentado y los 42 kilómetros en París van a ser 42 kilómetros en Temuco, Santiago, en Países Bajos o en China. Para mí esto es un objetivo más y una vez que cruce la meta en París voy a tener de inmediato otro objetivo en la mente. Voy de objetivo en objetivo más que de soñar o quedarme en la emoción pasajera. Esa es la mejor manera de enfrentar los desafíos.

¿Qué tipo de maratón será el de París?

Es un circuito que se pone desafiante después del kilómetro 15 y ya en el 28 aproximadamente te suelta podríamos decir, te permite llegar a la meta con más ritmo de competencia real. También va a depender el clima, pero por lo mismo fui a México a entrenar, para estar con un clima similar.