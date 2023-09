Inédita celebración: jugador se quita la camiseta antes de marcar un gol

El fútbol nos trae situaciones insólitas todos los fines de semana. En ese sentido, durante esta jornada tenemos que trasladarnos hasta el fútbol de Georgia para observar una situación poco antes vista. Sin duda, algo absolutamente inédito.

Este sábado se enfrentaron el Samtredia debió visitar al Dila Gori, en un duelo válido por fecha 24 de la Erovnuli Liga. El conjunto visitante se imponía por 2-1, con goles de Saba Piranashvili y Mate Abuladze, mientras que Honore Gomis marcó el descuento en el 89′, poniendo la duda en el cotejo. El local se hizo fuerte y renacieron las esperanzas de sumar algún punto.

No obstante, la visita aún tenía algo que decir. Ya en el tiempo de descuento, Tornike Akhvlediani recibió un gran pase en profundidad y eludió al meta rival, quedando con el arco a su disposición. No tenía rivales cerca, por lo que el gol de la sentencia era más que evidente. Ante esto, el atacante realizó una acción insólita.

Con el balón controlado frente al arco y antes de marcar, el jugador decidió quitarse la camiseta, en pleno duelo, celebrando con antelación la jugada. El georgiano marcó y continuó con su festejo, en un hecho bastante original. Además, sentenció el encuentro a favor de su escuadra.

La anotación fue concedida, pues se considera legal, ya que no existe ninguna regla que invalide la acción. Eso sí, como era de esperar, el juez del encuentro, evidentemente, no tardó en amonestarlo con tarjeta amarilla. No obstante, a Akhvlediani pareció no importarle en demasía. Finalmente, el Samtredia se impuso por 3-1 en su visita al Dila Gori.