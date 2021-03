Informe de Tobar detalla la “conducta violenta” de Falcón y no menciona provocación de Huerta

Último minuto del partido donde Universidad Católica le gana la Supercopa 2020 a Colo Colo. Una pelota parada favorece a los blancos y en cosa de segundos, se le sale la cadena a Maximiliano Falcón y comienza el chimento más comentado del encuentro. Incluso más que el buen triunfo de los cruzados.

Es que el uruguayo no sólo se agarró con Ignacio Saavedra y de pasada le pegó un manotazo a Valber Huerta, también le puso un combo a éste último cuando ya había sido expulsado e iba camino a camarines.

Acción que quedó registrada en el informe del juez Roberto Tobar y que fue conocido públicamente en la tarde de hoy. “Minuto 94, N°37, Sr. Maximiliano Falcón (fue expulsado) por conducta violenta”, describió el hombre de negro y agregó: “En una primera instancia, estando el juego detenido, golpea de forma violenta con la palma de su mano el rostro de un adversario, siendo retirado por sus compañeros”.

Pero el escrito no termina ahí, ya que Tobar prosiguió: “Una vez que se retiraba, vuelve y golpea nuevamente a un rival, esta ve con un golpe de puño en el rostro”. Y esto es clave para la pena que le podrían dar mañana al uruguayo. Es que según los expertos, la suspensión parte en dos partidos por ser agresión y puede subir hasta cinco fechas si es que los miembros de la sala consideran que la reiteración de los golpes agrava la falta.

El juez Roberto Tobar aseguró que Falcón le dio "un golpe de puño" a Huerta.

La defensa

En el lado albo de la fuerza, esperaban con ansias el informe del juez para afinar más la defensa del Peluca ante el Tribunal de Penalidades. La idea es obtener la mínima sentencia (dos juegos) para no darle más problemas a Gustavo Quinteros, quien no podrá contar con Matías Zaldivia hasta mayo próximo, aún no tiene al central que pidió como refuerzo y ahora perdió a Falcón.

Sin embargo, quedaron decepcionados al no leer ni una letra de lo que le gritó Valber a Maximiliano cuando ya iban camino al vestuario y que, según los consultados, resulta clave en la mala reacción de su central. “Nada lo justifica, pero hay una provocación”, dicen a coro en el David Arellano, más Tobar omite esa parte en su escrito y aumenta las especulaciones.

Es que pese a que TNT Sports tiene la imagen de Huerta gritando, no existe un audio que replique sus palabras y las versiones, por más que el valor de la UC ya lo desmintió en sus redes sociales, sobre una ofensa a la familia del oriental continúan.