Inzaghi llena de elogios a Alexis Sánchez: “En el último mes, ha sido un placer verlo jugar”

Alexis Sánchez vive, probablemente, su mejor momento desde que está en el Inter de Milán. El Niño Maravilla dejó atrás los problemas físicos que lo han acompañado en los últimos años y, consecuentemente, su nivel se ha acercado al de sus mejores épocas. Ha regalado goles y asistencias dignas de un jugador de estatura mundial. Y ha cosechado aplausos de todos quienes están pendientes de la Serie A.

El más importante, sin embargo, es de alguien con quien comparte a diario. Y, en rigor, la única evaluación válida para sus actuaciones: la del técnico interista Simone Inzaghi. El ex delantero de la Lazio no se guardó elogios para el tocopillano. “En el último mes ha sido un placer alinearlo y verlo jugar. Con él he hablado, pero no hacía falta que lo conociera, y solo necesita tener buena salud”, manifiesta el entrenador en una entrevista concedida al diario italiano La Gazzetta dello Sport.

Simone Inzaghi, técnico del Inter (Foto: AFP)

Quiere mantenerlo

El entrenador dio una señal que podría resultar importante de cara a la definición del seleccionado chileno, quien acordó las condiciones para retornar al Barcelona a la espera de que Xavi, el técnico del equipo culé, autorice su incorporación. Consultado acerca de la variedad ofensiva que ofrece su escuadra, con jugadores como Lautaro Martínez, Edin Dzeko, Joaquín Correa y el chileno, Inzaghi no dudó en establecer su voluntad. “Soy afortunado de tener estos cuatro atacantes, quiero mantenerlos todos”, avisó el ex atacante de la Lazio.

Sánchez suma dos goles en 12 presencias en la actual temporada del fútbol peninsular, aunque su importancia también ha estado dada por la capacidad para aportar asistencias a sus compañeros de ataque.