Isla vs. Kuscevic, el dispar presente de los dos chilenos finalistas de la Copa Libertadores

Hace 3 horas Tiempo de lectura: 2 minutos

Mientras el lateral derecho ha sido fundamental en la campaña internacional del Flamengo, el central prácticamente no ha jugado en el torneo continental. En tanto, en los torneos locales, el Huaso participa con regularidad en el once y el ex cruzado no aparece en las últimas nominas.