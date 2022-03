La dura autocrítica de Israel Poblete en la U: “El equipo no ha tenido un funcionamiento contundente”

Israel Poblete ha jugado cuatro compromisos con la camiseta de Universidad de Chile.

El mediocampista asegura que ante Curicó Unido mostraron una mejoría en el juego, sin embargo, tiene claro que mientras no ganen lo expuesto no sirve de mucho, dada su situación actual. "No hay nada más en mente que escalar en la tabla”, declara.