¿Por qué Ronnie Fernández? Los motivos que explican la llegada del atacante de la U a la Roja

“Uno no trabaja para ir a la Selección, estás pensando en dar lo mejor para tu equipo. Sin embargo, no tengo dudas en que si hago las cosas bien y el equipo gana, las posibilidades son cercanas, más estando en la U”, esas palabras fueron emitidas por Ronnie Fernández en conversación con La Tercera , días antes del Superclásico. Semanas después, sin que su elenco pase por un buen momento, Martín Lasarte consideró que llegó el momento del artillero.

Durante este lunes, a pocas jornadas del duelo entre Brasil y Chile, la Roja lamentó la baja de Luis Jiménez, quien salió de la nómina luego de una lesión en el soleo derecho, sufrida en el partido entre Palestino y Colo Colo. El Mago, constantemente considerado por Lasarte, quería disputar sus últimas fechas de Eliminatorias, tras anunciar que se retira a fin de año, no obstante, no va a poder.

De esta manera, se le abrió una ventana a Ronnie Fernández. Quien suma tres goles en seis encuentros. Claro que su nominación va más allá de la cuota goleadora, ya que, según la información recabada por El Deportivo, son otras las características que llamaron la atención del seleccionador. Su promedio de 0.50 tantos por enfrentamiento en la actual Primera División sin dudas que es un factor importante, pero no el único que se tomó en cuenta desde el cuerpo técnico de la Roja.

Su momento no es novedad. Él mismo ha declarado que es una continuidad de lo que hacía en Santiago Wanderers, donde fue el líder de un equipo que peleó por no descender luego de una primera rueda históricamente negativa. Tras su arribo, los caturros mostraron un carácter diferente. Esa impronta, el formado en Valparaíso busca traspasarla a la U. Si bien hasta ahora los resultados no lo acompañan, su actitud lo ha transformado en uno de los referentes del camarín.

Ronnie Fernández marca, de penal, el gol de la U ante Curicó Unido. (Imagen: Agencia Uno)

Por vez primera a la Roja

A sus 31 años, es primera vez que Ronnie Fernández es convocado a la Selección Chilena. El oriundo de Viña del Mar formó parte de procesos sub 18 y sub 20, con César Vaccia al mando del equipo. Hasta este lunes, no había figurado en la adulta.

¿Por qué Lasarte opta por un futbolista de edad avanzada? Quizás en otro contexto, hubiese aprovechado el cupo en algún jugador más joven, sin embargo, el uruguayo cree que, por la magnitud de los duelos, necesita gente experimentada. Fernández cumple con esa característica y tiene perfil de líder.

En las últimas semanas, Machete ha sido visto en distintos partidos del Campeonato Nacional y en los que presenció de la U, le llamó particularmente la atención el juego del barbudo delantero. Para el charrúa, transmite un sentimiento ganador. Algo que se puede compenetrar bien con los futbolistas históricos de la Generación Dorada.

Un delantero sin miedo a la refriega y que no deja de correr más allá de las circunstancias. Así se muestra Ronnie Fernández ante los ojos de la gente. Ello le ha valido alabanzas por parte de la exigente fanaticada estudiantil, hastiada de los malos resultados de su club.