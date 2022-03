Horas claves para Ben Brereton: la Roja lo examinará hoy para saber si podrá jugar ante Brasil

Ben Brereton está en Chile. El delantero arribó hoy a Santiago. Sin embargo, su llegada al país no necesariamente garantiza su presencia en los últimos encuentros de las Eliminatorias, en los que Chile se jugará la clasificación al Mundial de Qatar 2022 frente a dos rivales de fuste: Brasil y Uruguay. El ariete aún no completa la rehabilitación relativa al esguince en el tobillo izquierdo que sufrió en febrero, jugando por su club, el Blackburn Rovers, de la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés. La escuadra británica lo cedió a regañadientes, forzada por la normativa FIFA que obliga a las entidades a facilitarles a los jugadores a las federaciones que los requieran en las fechas establecidas por el calendario internacional. Las clasificatorias son una de ellas.

Brereton estará bajo observación. Esta tarde, a las 17 horas, mientras la primera partida de los jugadores que llegarán a Juan Pinto Durán comiencen los trabajos a cargo de Martín Lasarte, con la idea de ir delineando la escuadra que enfrentará a la Canarinha, en Río de Janeiro, Big Ben se pondrá bajo las órdenes del cuerpo médico de la Roja, con la finalidad de determinar, ahora in situ, si estará en condiciones de actuar ante la escuadra de Tite.

Inicialmente, en todo caso, la posibilidad parece bastante incierta. Hace cuatro días, de hecho, Francis Cagigao, director deportivo de las selecciones nacionales, admitió que el ariete había sufrido una recaída de la dolencia. “Ben va progresando. Si bien es verdad que el acuerdo al que llegué con el Blackburn fue que pudiera estar acá el día 18 para poder ser evaluado y después trabajar y seguir recuperándose con nuestra área médica, Ben tuvo alguna recaída, una recaída leve en su momento, con lo cual se llegó a un acuerdo con el Blackburn para que siguiera su trabajo, su recuperación y rehabilitación con su club, que además es lo más lógico y que pudiera estar con nosotros el día 21″, admitía el español. El nuevo plazo se cumplió a rajatabla.

Brereton, el día en que se lesionó.

Las pruebas en Juan Pinto Durán se realizarán hasta el miércoles, cuando la Selección partirá a la ciudad que albergará el encuentro donde se jugará buena parte de la opción mundialista. Después de ellas, se determinará si es aconsejable que el jugador nacido en Inglaterra se sume al plantel o si lo mejor es que siga rehabilitándose, con la esperanza de llegar en mejores condiciones al cierre del proceso, ante Uruguay, el partido en el que se proyecta que Chile se jugará realmente la opción de entrar, al menos, al repechaje. De hecho, en la Roja anticipan que lo más viable es hacerse la idea de que Big Ben estará disponible solo para el choque ante la Celeste.

La voz del Blackburn

Tony Mowbray, el técnico del Blackburn Rovers, ha mostrado preocupación y escepticismo desde que se certificó la dolencia que padece el delantero. Hoy, ya resignado al viaje de una de las principales figuras de su equipo, no dejó de manifestar ambas sensaciones. “Ha volado a Chile y lo estarán evaluando. En un mundo ideal, se quedaría aquí y se prepararía, se pondría al día y avanzaría para jugar contra Coventry”, sostuvo, en un comunicado que publicó el club durante esta jornada.

Mowbray dejó entrever que tiene antecedentes concretos como para suponer que Brereton no será considerado en el encuentro ante Brasil. “Hemos enviado nuestros registros médicos y nuestras opiniones sobre dónde creemos que está y creo que hay muy pocas posibilidades de que esté involucrado en ese primer juego contra Brasil. Hay muchas chances de que lo lleven, si tienen un resultado positivo contra Brasil, para jugar contra Uruguay si todavía tienen media chance de clasificarse”, explica en la misma intervención.

El estratega se atreve, incluso, a desaconsejar la inclusión de un jugador que, a su juicio, llegará a Rio de Janeiro claramente disminuido. “Ben lo ha pasado fantástico con Chile, pero si no se siente del todo bien debería decirlo, porque contra Brasil no van a querer jugar con medio jugador, van a querer 11 troyanos que luchen por su país, no alguien cojeando”, enfatiza.

Ben tiene la palabra

La convocatoria de Brereton ha puesto en evidencia el choque de intereses en torno a su participación en los cruciales compromisos que debe afrontar la Roja. Si bien la Selección y el Blackburn Rovers alcanzaron un entendimiento amistoso respecto de la venida del jugador y de las condiciones que deben darse para que, efectivamente, sea considerado por Lasarte, lo cierto es que los ingleses hubiesen preferido que se quedara en Europa. En Chile, en tanto, estaban dispuestos a imponer el reglamento para conseguir el concurso del jugador, que se ha ganado el cariño de la afición por su aporte futbolístico y por el carisma que muestra en sus actos.

Puestos todos los elementos objetivos sobre la mesa, en la Roja se guardan la última carta antes de decidir si incluyen al ariete en la nómina de viajeros para enfrentar al Scratch: la opinión del jugador. En el fútbol, habitualmente, se le asigna preponderancia a la percepción que tenga el futbolista respecto de sus dolencias para determinar si estará disponible para un eventual encuentro. Ese dilema es el que le plantearán al delantero para determinar si, finalmente, lo suben al avión.