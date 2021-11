Iván Hurtado, histórico de Ecuador: “El empate nos conviene, porque Chile tampoco suma tanto”

Iván Hurtado es parte del ADN de la selección de Ecuador. En su extensa carrera jugó 168 partidos con la Tri, la mayoría de ellas como capitán de su equipo nacional. Por eso su opinión es más que respetable cuando habla con El Deportivo sobre el rival de la Roja en esta fecha eliminatoria. Confirma que este plantel del Guayas “vienen bien, están en un buen momento, tienen sed de hambre y de gloria”. Sin embargo, tampoco niega la hegemonía histórica de la Roja en Santiago: “hace años que es una selección poderosa en Sudamérica”.

¿Cómo analiza el enfrentamiento entre Chile y Ecuador?

Será un partido complicado. Ambas selecciones llegan con una envión anímico importante después de haber ganado. Chile venció como visita, algo que se resalta de otra manera en unas eliminatorias donde es muy complicado ganar fuera de casa. Ecuador, en tanto, le ganó a Venezuela, que también aspira a llegar más arriba.

¿Cómo resultará en cancha?

Yo creo que será un partido muy disputado, con mucha fricción, de harto ida y vuelta. Chile hace años que es una selección poderosa en Sudamérica, pero nuestra selección tiene sus argumentos, es un equipo joven que quiere sumar puntos para acercarse más a Qatar. Será un encuentro difícil para Ecuador, juega de visita ante una selección que viene marcando paso firme hace muchos años. Una generación reconocida.

¿Cree usted que Ecuador ha bajado mucho en la segunda rueda?

El tema es que no se han dado un par de resultados que eran seguros. Perdimos con Perú en Quito, en un partido muy extraño, en el que se resignaron tres puntos. También fue raro perder ante Venezuela, el equipo estaba manejando muy bien los hilos del duelo, empezó ganando, pero terminaron derrotados. Eso pasa cuando no lo liquidas. Si hubiéramos ganado esos dos partidos tendríamos 26 puntos y ya estaríamos en la Copa del Mundo.

Pero ahora están más cerca del mundial…

Es complicado hacer el pronóstico, porque el fútbol se juega minuto a minuto, segundo a segundo. Lo importante es que las posibilidades de nuestra selección para clasificar de manera directa están intactas. Lo chicos tienen que aferrarse a eso.

El técnico Gustavo Alfaro dijo en la previa que la presión es de Chile ¿Usted comparte esa opinión?

Normalmente, el local siempre tiene la mayor presión. Pero ambos la tienen, porque sólo consiguiendo la mayor cantidad de puntos te permite avanzar al mundial. Sobre todo, cuando quedan tan pocos partidos.

¿Firma el empate en Santiago?

Es un resultado que conviene a Ecuador. Ambos son rivales directos, que están peleando en ese grupo después de Brasil y Argentina, y tampoco es malo robar una igualdad que no le permita sumar más a Chile. Pero si lo puedes ganar, tampoco lo tienes que perder. Además, sumar un punto de visita siempre es ventajoso en estas eliminatorias, donde son tan escasos los éxitos fuera de casa.

Ecuador tiene dos empates y nueve derrotas en Chile por eliminatorias…

Bueno, es una plaza complicada para nosotros. Siempre ha tenido buenos jugadores, grandes equipos. La historia puede pasar la cuenta, pero a la hora de entrar al gramado lo único que cuenta es tomar las decisiones correctas. Estos chicos son jóvenes, vienen bien, están en un buen momento, tienen sed de hambre y de gloria. Quieren trascender, cambiar la historia y estar en la Copa del Mundo. Eso levanta el ánimo, la mentalidad y la confianza para salir airosos de compromisos como estos.

¿Le gusta Gustavo Alfaro como técnico de Ecuador?

Tiene condiciones para dirigir a nuestra selección y lo está haciendo de muy buena forma. Pero acá lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se termina. En la recta final es cuando tienes que sumar de a tres. Ahí dirás si llegaste a no al mundial. Nos gustaría mejor decir que llegamos al mundial, porque en las eliminatorias anteriores teníamos todo para ganar y no clasificamos.

¿Le alcanzará a la Generación Dorada de Chile para llegar a Qatar?

Son jugadores que han mostrado mucho a través de los años, que se han mantenido en el más alto nivel muchas temporadas. Hace algunas fechas atrás los daban por eliminados, pero ahora están recuperando terreno. Veremos si logran el objetivo.