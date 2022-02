Iván Morales llega a México: “Vengo del club más importante de Chile a uno de los grandes de este país”

Iván Morales ya llegó a su nuevo destino. El ex artillero de Colo Colo arribó la mañana de este viernes al DF para realizarse los exámenes médicos con su nuevo club: Cruz Azul de México.

“Vengo de Colo Colo, el club más importante de Chile, a uno de los más grandes de México”, aseguró el de Longaví tras aterrizar en el Aeropuerto Benito Juárez de la capital azteca.

Blanco y Negro decidió el traspaso del seleccionado chileno -quien terminaba contrato en junio- hace un par de semanas, tras arreglar las condiciones económicas con la Máquina Cementera que, finalmente, acordó pagar cerca de medio millón de dólares.

Sin embargo, medios del país norteamericano afirmaron que la operación estuvo cerca de caerse por las altas comisiones establecidas por algunos intermediarios.

“Siempre estuve tranquilo, Cruz Azul siempre tuvo interés por mí, sabía que se podía dar. Vengo a hacer mi aporte, con muchas ganas de dar lo mejor de mí”, contestó el atacante frente a los eventuales problemas que surgieron en el camino.

Según averiguó El Deportivo, el cuadro mexicano canceló, en total, cerca de 1,7 millones de dólares para conseguir los derechos federativos del jugador de 22 años. Al margen de los 500 mil que quedó en el balance de Blanco y Negro, el cuadro azul debió cancelar US$ 600 mil para el futbolista y una suma muy parecida a los empresarios e intermediarios.

Nuevos objetivos

Una vez en tierras mexicanas, Morales se realizará los exámenes médicos de rigor con su nueva escuadra. El chileno firmará un contrato de tres años con la Máquina Cementera con opción a una cuarta temporada, con un sueldo mensual que ronda los 80 mil dólares mensuales.

“Me motivó mucho venir acá, me han hablado muy bien del club, un club gigante. Muchos hinchas me escribieron y eso me motivó. Estoy muy ansioso de debutar y de ponerme la camiseta”, afirmó el delantero de la Roja.