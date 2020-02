Iván Morales se corta los ligamentos y estará seis meses fuera

En Colo Colo siguen las malas noticias. Iván Morales, delantero de 20 años, sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que lo marginará por los próximos seis meses. Se operará el próximo miércoles y su baja le permite al Cacique sumar otro delantero, según establece el reglamento de la ANFP.

Es que el nacido en Longaví no logra repuntar. Luego de participar en el Sudamericano Sub 23, días después de reintegrarse a la práctica del Cacique, sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo que logró superarlo hace un par de semanas.

Morales ya había manifestado su intención de salir del Cacique. Quería sumar minutos. “Quiero partir. Hace tiempo que vienen pasando cosas. Espero tener continuidad. Si no se puede en Colo Colo, en otro club. Es cierto que no he tenido grandes partidos, pero cuando tuve continuidad con Pablo Guede, fuimos campeones”, dijo.