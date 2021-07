Jairzinho, campeón con el Scratch en el ’70: “Chile nunca ganó nada, Brasil está cansado de ganar la Copa América”

Jairzinho, ese melenudo puntero que causaba estragos en la banda derecha de Brasil en México ’70, encara la vida de la misma manera que lo hacía en el fútbol. A sus 76 años no se guarda nada. Siente como nadie a la selección brasileña y su opinión se apoya en la inmensa espalda que le otorga el tercer título mundial de la Verdeamarelha -el mejor equipo de la historia del fútbol- donde anotó en cada uno de los partidos que llevaron a la canarinha a la gloria. Con el mismo desenfado responde al llamado de El Deportivo, en la previa del duelo ante Chile, por los cuartos de final de la Copa América. “No nos interesa este torneo”, dice el carioca, a la vez que reconoce que su querida selección “no tiene rivales en Sudamérica”. Asimismo, envía un mensaje a la Generación Dorada de la Roja, ya que “las buenas generaciones no son eternas y Chile tiene que saberlo”.

-¿Quién llega mejor a este nuevo Brasil vs. Chile?

Todos saben que Brasil es favorito para ganar el partido ante Chile. Pero eso es lo lindo de este deporte, no existen los favoritos. El fútbol es una caja de sorpresas.

-Pero el local saca una ventaja…

Brasil tiene más tradición en el fútbol mundial, mucho más que Chile. Nuestra selección es un equipo que está viviendo un gran momento, ganando o empatando con todos. No tiene una derrota, ningún resultado negativo. Si el equipo no logra este título de Copa América, es un fracaso.

-¿Y cómo ve este enfrentamiento por cuartos de final?

Será un gran partido y debiera ganar el que se cree mejores ocasiones oportunidades para marcar. En ese contexto, Brasil tiene mucho mejor ataque que Chile y eso no se puede desconocer.

-¿Le agrada este equipo de Tite?

No me gusta tanto este Brasil. Tite está buscando algunos jugadores ya pensando en la Copa del Mundo. Brasil tiene el mejor fútbol del planeta. Neymar es el único jugador de categoría en esta selección brasileña, los otros sólo son buenos jugadores, no estrellas. Ya no hay más un Pelé, un Rivelino, un Tostao, un Jairzinho… Hablo de la delantera, que siempre fue el punto crucial del equipo brasileño. Ese balance de México 70, el mejor equipo de la historia, eso ya no existe más.

-¿Cómo ve el recambio de la Generación Dorada de Chile?

Acá el tema es claro. En cuanto Brasil progresa, Chile no progresa en el fútbol. Tampoco lo hacen Paraguay, Uruguay, ningún otro país de Sudamérica. El problema no es la generación, tal vez es el hecho de la que población del país de Chile es muy pequeña. Acá en Brasil somos más de 200 millones de habitantes y Chile no llega siquiera a los 20 millones. Esa es una de las grandes diferencias, propone una gran dificultad para la renovación de los jugadores.

-¿Cree que Chile pueda renovarse, finalmente?

Las buenas generaciones no son eternas y Chile tiene que saberlo. El fútbol tiene que seguir adelante. Eso sí, yo creo que el duelo ante Brasil será un gran partido, como siempre han sido los enfrentamientos entre estos equipos.

-Pero en la Copa del Mundo de Brasil, Chile estuvo cerca de eliminarlos…

Es cierto, ha sido un gran partido ese de 2014, con dos tiempos y la prolongación. Pero fue Brasil el que avanzó a la siguiente ronda. Ahora la realidad es que este Brasil está muy por delante de Chile, sobre todo por la renovación de los jugadores.

Brasil eliminó a Chile en los penales, tras igualar 1-1 en los octavos de final de la Copa del Mundo de 2014.

-¿Tan apabullante es el poderío del Scratch?

A ver, Chile nunca ganó nada, Brasil está cansado de ganar la Copa América. A nosotros no nos interesan estos torneos, tampoco las eliminatorias, sólo nos preocupa la Copa del Mundo. Pensamos en alto, no queremos la mitad, no queremos ser segundos, ni llegar a los cuartos de final de un mundial. Vamos por el título, siempre. La Copa América no representa nada para nosotros.

-Pero Chile ganó dos títulos de Copa América...

A ver, Brasil es verdaderamente el país del fútbol. Uruguay no tiene nada, Chile menos, tampoco Paraguay o Perú… Argentina sólo tiene a Messi y nada más. En Sudamérica, no hay equipo que pueda enfrentar a Brasil.