Martín Lasarte: “Nadie me planteó la obligación de llegar a las semifinales de la Copa”

La derrota de Chile ante Brasil significó la eliminación de la Copa América. Sin embargo, el entrenador uruguayo se fue con sensaciones positivas. Según explicó tras el partido, esta competencia sirvió para darle bagaje a muchos jugadores nuevos.

“Hay algunas cuestiones que nos dejan conformes. Hay algunos jugadores que se sumaron al plantel, que tal vez no sumaron minutos, pero entrenaron y vivieron lo que es una Copa América, a todas las selecciones con su poderío y sus puntos altos. Estamos preparando una mayor cantidad de jugadores que puedan llevar la mochila de las eliminatorias. Venimos desde atrás, la jornada pasada logramos un buen resultado contra Argentina, no así con Bolivia que deberíamos haber ganado. Hay dos facetas, la Copa América en sí mismo y preparar a algunos jugadores para lo que viene”, dijo el charrúa.

Asimismo, prosiguió con el mismo discurso, donde no pudo esconder la tristeza de la eliminación: “desde un punto de vista nos vamos apeados, con un poquito de cara de tontos. Nos vamos con la tristeza de la eliminación, pero recompensados en otros aspectos. Hay un camarín y cosas que nos guardamos para nosotros, cosas íntimas y en eso me voy muy contento”.

Los objetivos

Sin embargo, en la federación chilena esperaban al menos igualar la campaña de 2019 al mando de Reinaldo Rueda: estar entre los cuatro primeros. Pese a ello, el DT aseguró que nadie en Quilín le puso ese objetivo. Eso sí, sostuvo que la meta final es llegar a Qatar 2022.

“A mí nadie me planteó eso de llegar al menos a semifinales. Si lo plantearon, evidentemente no llegaron a decírmelo. Hay que ver los avatares, unos meses atrás teníamos problemas serios de relación, ahora nadie se acuerda de eso. Hace un mes nadie conocía a Brereton. Lo que sí me plantearon llegar al Mundial, de eso me hago responsable. No la Copa América como punto de llegada. Si era así, no lo conseguimos”, dijo el charrúa.

En lo netamente futbolístico, Lasarte insistió en que al equipo le faltan cosas por mejorar, ya que “hicimos un buen partido en el primer tiempo ante Brasil, funcionamos bien. En el segundo nos marcaron muy rápido, pero el equipo se recompuso. Tenemos que trabajar en eso. Nos faltó. El talón de Aquiles fue materializar y generar ocasiones. Tuvimos buena tenencia, buen porcentaje de posesión, es un punto que debemos mejorar”.

Consultado sobre si la eliminación pasa por mala suerte o ineficiencia, argumentó que “a ver, Brasil tiene 26 goles a favor y cuatro goles en contra. Así qué fácil es el fútbol. Nos faltó eficacia y precisión en el último pase. Necesitamos generar una nueva manera para culminar las jugadas, porque es mismo permite que el rival se acomode. Crear situaciones directas, tener transiciones rápidas y finalizaciones veloces. En este partido llegábamos por las bandas y no terminábamos finiquitando. Así, por ejemplo, vino una opción en el palo. Tenemos que trabajar, hay cosas para mejorar”.

También se refirió a la lesión de Alexis Sánchez y explicó que “en ningún otro modo saldría del juego. Lamentablemente no podía continuar. Estoy muy orgulloso de mis jugadores, de todos. Alexis jugó y sabía que no iba a poder. Sin embargo, hizo un esfuerzo, así podría ir enumerando, pero pongo a Sánchez como ejemplo, porque eso va contagiando. Nos vamos reforzados en algunos aspectos, no en lo que significa la Copa, pero sí lo que viene después. Es una etapa que ojalá nos deposite en el Mundial. No de manera constante, sino paulatina. Me voy satisfecho por la entrega del grupo de jugadores”.