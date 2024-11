Javier Castrilli destroza a Francisco Gilabert por anular el gol de la U: “Es un desastre, no puede ser árbitro”

En la U sigue dando vueltas la igualdad frente a Everton. Más cuando a los azules le anularon un gol de Leandro Fernández en el minuto 88′, que les entregaba una chance de seguir en carrera por el título. Puesto que si le ganaban a los viñamarinos y se concretaba el empate entre Colo Colo y Copiapó, se iba a un partido de definición.

Sin embargo, el juez Francisco Gilabert decidió escuchar a sus colegas en el VAR y anular la conquista por falta previa de Marcelo Morales. Lo que finalmente sentenció la igualdad azul, la vuelta olímpica de los albos y la furiosa reacción de Javier Castrilli.

“Un árbitro que inventa lo que Gilabert inventó y que genera lo que Gilabert generó, no puede ser árbitro. ¿Qué confianza se puede depositar en una persona que hace semejante patraña?”, lanzó el otrora jefe de los hombres de negro en conversación con Bolavip.

Luego el transandino remató al colegiado con una frase lapidaria: “Una persona que inventa lo que Gilabert inventó, está claro que la formación humana tiene deficiencias graves, son cosas elementales”. Por lo mismo, agregó que “razonando lo justo, una persona que hace esto, hasta donde es capaz de inventar o hacer otra cosa, en esto siempre seré claro en la formación de los árbitros y la formación humana es preponderante”.

¿Fue o no fue? Esta fue la falta que cobró Gilabert para anular el gol de Fernández. Foto: Pepe Alvujar/Photosport.

Y por si no había quedado claro su punto, el transsndino enfatizó en que “si uno le da herramientas técnicas a quién humanamente no está preparado, te hacen un desastre, entonces para formar un árbitro, uno lo debe formar desde la constitución humana, con valores, ética”.

Lamentablemente, para el argentino, no habrá solución inmediata pues aseveró que el problema viene desde arriba, desde la conducción de Pablo Milad como líder de la ANFP. “Es un desastre, lamentablemente hasta que no quieran cambiar no se puede hacer nada, parece que están lejos de que querer hacerlo... Con esta dirigencia tenemos la prueba de que es imposible cambiar, ya vimos lo que sucedió”.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Gilabert y Castrilli se enfrentan públicamente. De hecho, la anterior pugna entre ambos sacó al segundo de su alto cargo y le devolvió el trabajo a más de una decena de jueces que fueron despedidos por el nacido en Buenos Aires.

¿Que sucedió? En un dualo entre Huachipato y Copiapó, por la promoción, el chileno acusó haber recibido presión desde Santiago para cobrar un penal a favor de los acereros, lo cual a la larga los mantuvo en la categoría de honor, y terminó con el ciclo de Castrilli en el colegio de árbitros chilenos.