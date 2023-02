Jean Beausejour comprende el berrinche de Arturo Vidal en Flamengo: “Me sorprendía el nivel de tolerancia que había tenido”

Arturo Vidal está viviendo momentos complejos en Brasil. Recientemente, el jugador vivió un momento de furia cuando no pudo disputar minutos en el triunfo del Flamengo sobre Boavista, incidente que fue comentado por su director técnico. Ante esta situación, Jean Beausejour se expresó con total apoyo en favor del Rey.

El zurdo bicampeón de América con Chile se reunió con el King en Rio de Janeiro hace dos semanas, y en conversación con ESPN, comentó: “Sentí que el DT no lo tiene en la valoración que uno puede tener a un jugador como Vidal”.

A la hora de argumentar su opinión, el ex Universidad de Chile agregó que: “Uno dice que un partido que estaba liquidado en el primer tiempo se prestaba para que jugaran todos los citados, uno dice ‘Arturo es para que juegue este partido como media hora’, era un partido para que jugara y ganara minutos”.

En esta misma línea, Beausejour dijo: “Lo encuentro factible su retorno a Colo Colo”, esto, en referencia a los recientes comentarios de Vidal en su nuevo canal de Twitch, donde el jugador expresó “Si Colo Colo quiere ganar la Copa Libertadores, que vengan a buscarme no más y nos vamos”, ilusionando a gran parte de la hinchada alba. Eso sí, posteriormente expresó su amor hacia el Mengao y dijo que siempre quería estar ahí.

Siguiendo con el mismo tópico, Palmatoria agregó: “Siento que en la etapa de carrera que está Arturo, si hay algo que se merece, es ser feliz y estar pleno. Ya ganó una Copa Libertadores y una Copa de Brasil ¿Esto le va a mover la aguja, si le va mejor o peor en estos 6 meses de campeonato?”.

A continuación, Bose sentenció: “¿Va a representar algo importante en toda la carrera? Entonces, él se merece ser feliz y estar pleno, se merece estar en un lugar donde se sienta valorado y querido”.

“A mí me sorprendía el nivel de tolerancia que había tenido hasta acá Arturo. Ahora que me tocó ver un partido contra Portuguesa, un partido que Flamengo lo debería ganar con cualquier equipo del A al C, y el técnico le entrega tan pocos minutos uno dice: ¿Arturo está para esto?”.

El mencionado duelo ante Boavista fue el último partido del Fla antes de viajar rumbo a Marruecos para disputar la edición 2022 del Mundial de Clubes de la FIFA. Vidal fue ampliamente criticado por la prensa brasileña tras el mencionado incidente, donde incluso se refirieron a él como “una maleta que solo traerá exceso de peso en equipaje de Flamengo”.

De todas formas, el ex Barcelona viajó con el plantel al mencionado torneo. Cabe recordar que el sorteo para este certamen se realizó hace tres semanas. La definición de las llaves determina que el campeón de la Champions League y de la Copa Libertadores ingresan directamente a semifinales. De esta forma, Flamengo se encuentra esperando rival entre el Wydad Casablanca y Al-Hilal, que jugarán este sábado 4 de febrero. La semifinal donde jugará el conjunto de Vidal y Pulgar se disputará el martes 7 de febrero.