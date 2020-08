Joaco otra vez se enciende sobre el final y cierra la tercera ronda con -5

Joaquín Niemann otra vez se encendió sobre el final y cerró una positiva tercera ronda en el Wyndham Championship del PGA Tour. Luego de superar el corte el viernes gracias a un buen rendimiento en los últimos hoyos, el golfista chileno firmó este sábado una tarjeta de 65 golpes y cinco bajo el par, registro que le permitió escalar desde el puesto 48 hasta el 23, donde se ubica con -9, a -3 de los diez mejores. El surcoreano Si Woo Kim lidera con -18.

Joaco, quien estuvo en el césped del Sedgefeld CC acompañado de los norteamericanos Austin Cook y Patrick Rodgers, tuvo un irregular inicio. Tras arrancar con un birdie en el hoyo 10, tropezó con un bogey en el 14. Sin embargo, completó el 15 con otro golpe por debajo del par, lo que permitió cerrar los primeros nueve con 34 tiros y -1.

El talagantino despegó en los hoyos restantes y consiguió un buen cierre en Carolina del Norte. Se anotó con otros cuatro birdies, en las banderas 1, 3, 4 y 8, y no sumó bogeys. Su gran desempeño en el lapso final lo dejó con un registro total de 65 golpes, con -5.

El Wyndham repartirá una bolsa de 6,4 millones de dólares, además de 500 puntos FedEx para el campeón. Y Niemann, al haber logrado superar el corte el viernes, recibirá un cheque que le alcanzaría para superar los cinco millones en premios. Histórico en sus ganancias personales en el PGA Tour.

Al chileno solo le restan US$ 12.803 para conseguirlo. Si todo hubiera terminado el sábado, al promediar a los 13 jugadores que están empatados en el puesto 23, el monto que le correspondería es de US$ 47.015, cifra que se sumaría a los US$ 4.987.197 registra hoy.

Este domingo, se llevará a cabo la última jornada del último torneo de la temporada regular del PGA. Y Joaco buscará seguir escalando.