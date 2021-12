Joaquín Niemann: “Hay tiempos en que lo único que quiero es estar en Chile”

Joaquín Niemann saca su celular y fotografía unos Mercedes de colección que hay sobre el césped bien cuidado del Club de Golf Chicureo. No disimula su comodidad, y cómo no, si se encuentra en medio de sus dos grandes pasiones. Ya sea con los autos o con los palos, el talagantino está en su zona de confort. Eso, y el jugo de chirimoya que lo acompaña durante la entrevista, lo hace mostrarse relajado al momento de conversar con El Deportivo sobre su gran 2021. Pero no se queda ahí. También habla de sus primeros pasos en la disciplina y de su nueva vida en Estados Unidos. Joaco responde con normalidad, casi olvidando el hecho de que va camino a transformarse en uno de los mejores deportistas en la historia del país. Antes que un jugador de elite es un chico que gracias a su talento y trabajo está donde está. Eso lo destaca siempre.

Tuvo un año sin títulos, pero con grandes momentos, ¿Qué le deja 2021?

Yo sé que es muy difícil ganar en el PGA Tour, entonces saber que puedo estar tocando la puerta varias veces al año me da tranquilidad. Sé que puedo estar ahí, a nada de ganar, y que son cosas muy chicas las que hay que cambiar. Cosas que incluso pueden salir solas. Así es este deporte, no te premia solo por el esfuerzo, no es de merecimientos, hay que estar luchando hasta el final. Me voy contento con el año en el sentido de que estuve arriba varias semanas. Estoy seguro de que la victoria va a caer en cualquier momento.

¿Tiene afinidad especial con algún torneo del PGA?

Para mis los Major y el Players son los más importantes. Ojalá poder estar peleando los últimos días de un Major este año.

Se va a cumplir un año del accidente de Tiger Woods, ¿cree que él pueda volver a pelear títulos en el PGA?

Me acuerdo el día que tuvo el accidente, fue un martes. Estábamos en el WGC-Workday y quedamos todos en blanco, callados. Veías a los jugadores en el putting y había una mala vibra en todo el torneo. Tiger es el ídolo de todos los que estamos en el PGA Tour y gracias a él estamos donde estamos y hay las bolsas que hay. Hizo crecer el golf de manera increíble en todo el mundo y poder verlo ahora jugar con su hijo o tirar pelotas ya es algo increíble.

Y hablando de jugadores que están compitiendo. Según usted, ¿quién es el rival más difícil para enfrentar en un Match Play?

Yo creo que Jon Rahm. Es el mejor del mundo y para mí es el número uno por lejos y todos los jugadores están de acuerdo en eso.

No estuvo en Lima 2019, pero sí en Tokio 2020… ¿Lo veremos en Santiago 2023?

Está la opción. Si estoy acá, estaré en Santiago 2023 y ojalá que pueda ganar una medalla.

¿Se siente estadounidense o todavía se ve cómo extranjero?

Los primeros dos años fueron muy difíciles. Me daban muchas ganas de volver a Chile, de estar con mi familia, en mi casa. Pero hace poco más de un año me cambié de casa, me compré una y cada vez me gusta más estar allá. Pero es verdad que hay tiempos en que lo único que quiero es estar en Chile, aunque hay veces que estoy acá y quiero volver a mi casa, tener mi espacio, mis cosas. Son cosas que van cambiando.

¿Hizo una comunidad allá? ¿con sus vecinos o amigos?

Mis vecinos son todos viejos, jajaja. Pero hay varios amigos allá con los que crecí, hay harta vida social, que es lo que me gusta.

¿Volvería a vivir en Chile?

No sé si vivir 100% acá, pero si me gustaría poder pasar más tiempo en Chile.

Niemann, en el Club de Polo. Foto: Jesús Mier.

Hace un tiempo Sammis Reyes decía que no podía ir al mall tranquilo, ¿Usted se siente como una estrella en Estados Unidos, vive la misma exposición?

No, es que en Estados Unidos me muevo de mi casa al club y del club a mi casa y no me dan ganas de hacer otras cosas, entonces no salgo mucho. A veces salgo a comer, pero no se me acerca la gente como acá en Chile.

¿Espera que con usted y con Mito Pereira el golf se va a poder instalar como un deporte que se practique en masa y que se abran sus puertas a todo el mundo?

Aún falta mucho. Estamos muy lejos de que cualquier persona pueda llegar a un recinto y pueda practicar, pero creo que la Federación está haciendo un gran trabajo. Ahora firmó con Scotiabank para hacer campeonatos en todo Chile. 24 torneos en 24 canchas distintas casi. Obviamente es muy difícil que los clubes privados abran las puertas para invitar a gente que no son socios, entonces la Federación quiere crear un lugar que sea de ellos, donde tengan para practicar, un lugar en el que cualquier persona pueda entrar ahí a tirar pelotas sin ningún costo y yo creo que poco a poco, con la ayuda de fundaciones y de empresas que se acerquen a la federación o a mi fundación, podremos hacer crecer al golf chileno. Hay buenas ideas, pero aún falta iniciativa.

El golf se suele ver como un deporte de adultos, donde no hay muchos jóvenes practicándolo. ¿Sufrió de eso cuando comenzó a dedicarse?

Hubo momentos cuando vivía en Las Palmas, en Talagante, que no había ni un amigo de mi edad que jugará golf y hubo un tiempo que me costaba ir a practicar, teniendo siete u ocho años, en donde sabía que me encantaba, pero que no me entretenía tanto yendo al club a tomar clases con mi entrenador. Me cambié a Santiago por eso mismo, por no tener amigos de mi edad con los que poder jugar. Ahí me moví al Sport Francés donde había mucha más gente de mi edad, pero aun así faltaba. Y ahí fue cuando me fui al Club de Polo, con trece años más o menos, donde tuve un grupo de amigos, de tres o cuatro, que estábamos todo el rato juntos. Íbamos al colegio juntos, a entrenar juntos, íbamos al gimnasio juntos y creamos una muy buena energía entre los cuatro, con una buena competencia. Éramos rivales, pero al mismo tiempo nos divertíamos. Podíamos practicar de ocho a ocho y de verdad no nos íbamos a aburrir nunca.

Su edad siempre ha llamado la atención. Con 23 años ya tiene su vida hecha. ¿El golf lo hizo madurar cuando joven?

Entre los 14 y los 16, me fui a vivir con mi papá solos a un departamento a Santiago y de pasar de estar viviendo con mi mamá, donde me hacían la cama, me cocinaban y me lavaban la ropa, tuve que irme a Santiago, donde mi papá obviamente estaba trabajando todo el día y yo prácticamente estaba solo siempre. Fueron dos años en donde maduré. Yo creo que crecí. Tuve que empezar a cocinarme solo y a moverme en bici o micro para poder ir a entrenar y ahí sentí que maduré un montón. En su momento no lo noté, pero ahora que miro para atrás siento que fueron dos años claves.

¿Su papá es su gran apoyo?

Mi papá y mi mamá. Siempre viajan harto a Estados Unidos, cada vez los tengo que estar alejando más, porque se quieren ir a mi casa a vivir, pero sí... todo muy en buena onda. Veraneamos juntos, pasamos las fiestas y siento que estando acá me pasa que quiero pasar mucho tiempo con ellos.

Supe que estuvo corriendo en karting acá en Chile, ¿es otra de sus pasiones?

Es algo que me entretiene mucho y también me distrae mucho. Al venir a Chile me gusta hacer cosas distintas para distraerme y el andar en karting es una de ellas. Siento que vas pensando en nada más que ir manejando, en la pista, en la curva, en cómo tomarla. Ver cómo los deportes funcionan de forma distinta, me gusta. Es increíble la adrenalina que uno siente en el karting, aunque obviamente lo hacemos con todos los resguardos, corriendo solos y sin apretar tanto, para no ponernos en peligro.

¿Sigue también la Fórmula Uno?

Sí, los últimos dos años la he empezado a seguir más y obviamente la rivalidad que hay entre Verstappen y Hamilton es algo que no te puedes perder

¿Tiene un favorito entre ellos dos?

A Hamilton lo encuentro una máquina. Ganar siete veces es impresionante, pero por otro lado Verstappen recién está empezando su carrera y ya lo tiene en collera, pero no hay ninguno de los dos que me sobresalga. Como equipo siempre por Mercedes, pero de pilotos disfruto de los dos.