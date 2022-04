Joaquín Niemann y Tiger Woods compartirán grupo en el arranque del Masters de Augusta

Este jueves arrancará en el Augusta National Golf Club el Masters que en la edición de este 2022 contará con la presencia de Tiger Woods, quien estuvo los últimos meses recuperándose de un accidente de tránsito.

El estadounidense comenzará su participación este jueves a partir de las 10.34 horas de Chile y compartirá el grupo de salida junto a Joaquín Niemann y el sudafricano Louis Oosthuizen al menos durante las dos primeras rondas de competencia.

Este será el reencuentro entre Woods y Joaco, después de que el propio californiano le entregara el trofeo del Génesis Internacional al Chileno cuando conquistó su segundo torneo del PGA.

Además, esta edición del torneo se podrá vivir la lucha por el primer lugar del ranking mundial, pues hasta cinco jugadores tendrán opciones de desbancar al actual líder del OWGR, el estadounidense Scottie Scheffler.

La larga espera de Woods

Más allá de la competencia, las miradas estarán centradas en Tiger Woods quien no ha jugado contra los mejores en los últimos 17 meses tras sufrir un accidente automovilístico que por momentos pareció alejarlo de forma definitiva de la actividad.

Esto, pues las lesiones fueron de tal gravedad que incluso los doctores evaluaron la posibilidad de amputarle la pierna derecha. Por fortuna los médicos se las arreglaron para estabilizar la extremidad y salvar la extremidad.

Woods señaló en una entrevista publicada este martes que “Mi recuperación ha sido buena. He estado muy entusiasmado con la forma en que me he recuperado todos y cada uno de los días. Ese es el desafío. Es la recuperación, cómo voy a sacar la hinchazón y recuperarme para el día siguiente. Tengo otro día de nueve hoyos más y luego tiempo de juego”, comentó en la página del PGA.

“El hecho de que pude llegar aquí hasta este punto es un éxito”, dijo Woods. “Ahora que estoy jugando... todo se centra en cómo me pongo en la posición en la que estoy en los últimos nueve hoyos con una oportunidad”.

Si bien reconoce que puede golpear la pelota de buena forma, su principal preocupación está en el terreno por el cual deba desplazarse. “No tengo reparos en lo que puedo hacer físicamente desde el punto de vista del golf. Ahora... caminar es la parte difícil. Este no es un camino fácil para empezar. Con las condiciones en las que se encuentra mi pierna, se vuelve un poco más difícil. Setenta y dos hoyos es un largo camino. Va a ser un desafío difícil y un desafío para el que estoy preparado”, aseguró.