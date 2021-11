Tiger Woods habla tras su accidente: “Estuve muy cerca de salir del hospital con una sola pierna”

La leyenda del golf mundial Tiger Woods habló por primera vez después del accidente automovilístico que sufrió el 23 de febrero y que lo dejó internado por más de tres semanas y con graves lesiones. En una entrevista con Golf Digest, el estadounidense se refirió a su extensa recuperación y a sus deseos de volver al PGA, aunque jugando solo algunos torneos.

“Creo que algo realista es jugar algún día en el Tour -nunca a tiempo completo, nunca más-, sino empezar a elegir unos pocos eventos al año y jugar en torno a eso. Creo que así es como voy a tener que jugar a partir de ahora. Es una realidad desafortunada, pero es mi realidad. Y la entiendo y la acepto”, confesó.

En ese sentido, el norteamericano profundizó en esta decisión, aunque ya no se ve en lo más alto. “Después de mi fusión de la espalda, tuve que escalar el Monte Everest una vez más. Tenía que hacerlo, y lo hice. Esta vez, no creo que tenga el cuerpo para escalar el Monte Everest y eso está bien. Todavía puedo participar en el juego del golf. Todavía puedo, si mi pierna se pone bien, jugar un torneo aquí o allá. Pero en cuanto a escalar la montaña de nuevo y llegar a la cima, no creo que sea una expectativa realista para mí”, apuntó.

“Hubo un momento en el que, no diría que estaba al 50%, pero sí que estaba muy cerca de salir del hospital con una sola pierna”, expresó. Y agregó: “Me queda tanto por recorrer... Ni siquiera estoy en la mitad del camino. Tengo que desarrollar mucho más los músculos y los nervios de la pierna. Al mismo tiempo, como saben, he tenido cinco operaciones de espalda. Así que tengo que lidiar con eso. A medida que la pierna se fortalece, a veces la espalda puede actuar. Es un camino difícil”.