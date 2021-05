Johnny Herrera: “Me gustó la jerarquía que mostró Colo Colo contra Huachipato”

En su nueva faceta de comentarista, Johnny Herrera no se ha guardado nada para destacar a los equipos que animan el campeonato chileno. Así lo hizo con Colo Colo, el archirrival que debió enfrentar tantas veces como jugador. Ahora, en la vereda de las comunicaciones, el ex meta no pudo dejar de elogiar al cuadro de Gustavo Quinteros tras el triunfo ante Huachipato.

“A mí lo que me gustó de Colo Colo fue la jerarquía que demostró, porque defendió bien, jugó en una cancha difícil, que para todos los que fuimos a jugar allá sabemos que siempre es difícil, y terminó imponiéndose en el resultado y en la cancha”, dijo en TNT Sports.

Sin embargo, el tema principal de su alocución fue claramente el cuadro universitario, que ayer celebró un nuevo aniversario desde su fundación.

“Cumplir 94 años de historia no es algo menor. Somos la hinchada más fiel y espero que nunca cambien porque son únicos”, aseguró el ex guardameta de Everton de Viña del Mar.

La nueva U

El elenco azul vivirá profundos cambios en su administración, tras la salida de Carlos Heller como accionista mayoritario. Respecto a ese cambio de conducción, el ex meta afirmó que “espero que la gente nueva que llegue a administrar el club sepa que la U es más que una sociedad anónima y un club de fútbol”.

Asimismo, pidió a los nuevos dueños los cambios posibles para lograr el pleno éxito del equipo. Siempre con los hinchas azules como principal objetivo de sus palabras.

“Tiene que haber un proyecto como corresponde para Universidad de Chile. Les deseo lo mejor a la gente nueva, que no vean al club como negocio. Somos gente distinta, la hinchada es muy de piel y de querer mucho, espero tengan la mejor gestión posible”, dijo el angolino, quien se retiró este año de la actividad futbolística.