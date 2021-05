La alegría de Gustavo Quinteros: “Somos de los equipos que más situaciones generan”

Muy contento terminó Gustavo Quinteros tras la victoria por 0-2 sobre Huachipato en Talcahuano. Si bien los albos no lucieron, el entrenador no sintoniza con ese cuestionamiento. “No estoy de acuerdo, somos de los equipos que más situaciones generan. En el primer tiempo no tuvimos muchas, pero en el segundo tiempo tuvimos muchas. El equipo lo que mejor hace es generar situaciones en ataque”, insistió.

Sobre la suplencia de Maximiliano Falcón y de Daniel Gutiérrez, el DT explicó lo que buscaba con las incorporaciones de Emiliano Amor y Matías Zaldivia. “Tenemos cuatro marcadores centrales que están en un gran nivel. En estas dos semanas mejoramos el juego aéreo y el orden defensivo, y decidimos que Zaldivia y Amor jugaran para este partido y la verdad es que anduvieron muy bien. El juego aéreo fue muy bueno y el orden defensivo también”, reflexionó.

Asimismo, el exseleccionador boliviano destacó a Luciano Arriagada, autor del segundo tanto. “Es un chico que no es la primera vez que entra y hace un gol. Tenía una característica ideal para hoy, que es atacar el espacio, hacer diagonales. El gol lo hizo de esa manera. En situaciones como esta jugamos con jugadores que tengan esas característica”, comentó. “Estoy muy feliz porque terminamos jugando con Soto, Solari, Rojas, con Arriagada... Son todos chicos menores de 20 años. No sé si hay otro equipo que tenga tantos jugadores tan jóvenes en cancha. Les estamos dando espacio a los jugadores porque están trabajando muy bien. Y tenemos un montón detrás, que en un futuro cercano van a tener posibilidades, como Cruz y Pizarro”.

En cuanto al trámite del encuentro, Quinteros resaltó las claves de la victoria. “Creo que hicimos un muy buen partido en la presión, en dejarlos progresar. Aprovechamos muy bien cuando robamos la pelota, pero estuvimos apurados en la definición. Pudimos definir el partido mucho antes o hacer un gol más”, sentenció.