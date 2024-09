Jorge Almirón confía en un triunfo ante River: “Los equipos acrecientan su historia ganando este tipo de partidos”

Jorge Almirón, técnico de Colo Colo está sorprendido. Miles de hinchas albos, la mayoría sin entrada, se desplazaron a Buenos Aires para vivir la definición de cuartos de final ante River Plate.

“Hay ilusión, todo esto nos llena de energía. La confianza está intacta… Lo de ayer en Buenos Aires fue un enorme apoyo, una gran energía, a la altura de un equipo muy grande”, dijo el técnico en conferencia de prensa.

Claro que al otro lado hay un desafío mayor: “tenemos la referencia del último partido que fue muy bueno. Superamos al rival, aunque no pudimos sacar ventaja. Si uno quiere estar en semi debe de hacer un gran partido mañana, frente a un gran adversario que viene de ganar el Clásico ante Boca Juniors”.

En ese sentido, el entrenador argentino confía en lo que puede hacer su plantel en un Monumental de Núñez repletó con 85 mil personas. Sobre todo, por la madurez que ha mostrado a lo largo de la Copa.

“Tenemos jugadores de experiencia, que saben lo que va hacer esto, saben competir, más allá de lo que pueda demostrar el local. Estamos a la atura de competir, nadie puede asegurar un resultado, pero en Santiago fuimos fuertes, no nos generaron situaciones de gol, sabemos genera opciones. Los mejores partidos son de visitante, porque hay espacios y los podemos utilizar”, explicó el DT de Macul.

Sobre el triunfo millonario sobre Boca, en el Clásico de Argentina, reconoció que “vi el partido, obviamente, pero es completamente diferente, no se pueden sacar conclusiones, fue parejo. Se aprovecharon las pocas situaciones, se definió por detalles. Meterme mucho en ese tema no me interesa, como referencia cambió a línea de 5, yo creo el martes jugarán con 4-3-1-2… Uno puede sacar conclusiones por ese lado. Veremos cómo se va dando, veremos la alineación en el estadio, tenemos analizadas varias fórmulas de juego”.

Sin embargo, los penales tampoco es una instancia descartada, sobre todo si los albos consiguen un empate en Buenos Aires.

“Son 90 minutos, hay muchos momentos de juego. Me tocó le alegría de definir en los penales con Boca, el año pasado, aunque hayamos generado muchas ocasiones de gol. Cuando no se puede ganar, los penales son un arma que podemos ocupar”, afirmó Almirón.