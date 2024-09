Almirón revela cómo Colo Colo afrontará la revancha ante River Plate

Colo Colo concentra todas sus fuerzas en la revancha ante River Plate. Está frente a una posibilidad histórica. Un triunfo lo pondría entre los cuatro mejores equipos del continente, aunque la misión es titánica: enfrentará a un rival poderoso frente a casi 85 mil espectadores que empujarán para que sea la escuadra de Marcelo Gallardo la que, finalmente, se instale en las semifinales de la Copa Libertadores. El empate, como el que se registró en Macul, forzaría los penales.

Jorge Almirón es el principal soporte de los albos para una actuación que requiere el máximo rendimiento y una plena concentración. El argentino llegó al Cacique avalado por su currículo copero, en el que luce la final de la versión anterior, que perdió con Boca Juniors frente a Fluminense. Ha respondido plenamente a las expectativas. Ahora va por la coronación definitiva.

La promesa de Almirón

Si existe una certeza es que Almirón sabe a la perfección cómo afrontar estos compromisos. Y si hay un dato que ilusiona al Cacique es la solvencia que han mostrado como visitantes. El resumen arroja que se inclinó solo frente a Fluminense, precisamente el rival que amargó la opción copera del técnico en la final que disputó con Boca Juniors. Otro dato significativo: ya ganó en Argentina. Lo hizo en febrero, ante Godoy Cruz, que por esos días era el líder del torneo transandino. Para llegar a esta instancia, venció a Junior en Barranquilla. Igualó ante Sportivo Trinidense, Alianza Lima y Cerro. Ese resultado solo le serviría para forzar los penales.

El técnico promete un plan agresivo. “Vamos a hacer intento de jugar de igual a igual. Hay momentos en los partidos, pero, sí, la intención va a ser de ir a jugar y ganar el partido. La idea es no echarnos atrás y esperar, porque eso puede ser muy peligroso, por lo que sabe hacer River, que te somete”, explicó en una entrevista con TyC Sports.

La siguiente reflexión refuerza la idea. “Salir a empatar para ganar por penales es absurdo, no existe”, sentencia. “La intención de ganar va a estar. Va a ser otro contexto, otro estadio, pero tenemos gente con experiencia. La idea la trataremos de sostener”, compromete.

La última reflexión alude a la virtud que ha mostrado su escuadra jugando fuera de casa. “Esperamos un partido más abierto. Sostener los momentos donde el rival te supere y los momentos buenos que tenemos también de visita, a ver si podemos sacar ventaja”, profundiza, respecto de cómo espera que se dé el partido.

Falcón en el encontrón con Paulo Díaz. La ausencia del uruguayo es clave para Almirón (Foto: Photosport)

El temor

El técnico albo no solo mira hacia el rival. También lo hace hacia el arbitraje. “Yo siempre espero que el árbitro haga lo que tiene que hacer, entiendo que se va a equivocar (a favor y en contra) porque pasa muchas veces. Que el árbitro haga su trabajo. Se va a equivocar, le vamos a protestar pero es eso”, sostiene respecto de la disposición con la que afrontarán esa materia específica. “Nosotros queremos que tengamos un buen arbitraje. Si nos toca competir, que lo hagamos bien. Si el rival nos supera, que nos supere jugando y no por alguna decisión. Porque me han tocado decisiones muy finas que definen partidos muy importantes y tiene una trascendencia muy importante. Así que en eso, que sea imparcial”, insiste.

La observación obedece a que en el partido de ida ante los Millonarios el brasileño Raphael Claus tuvo una participación protagónica, que motivó severas quejas del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. Los albos, de partida, cuestionaron la segunda amonestación a Maximiliano Falcón, después de un forcejo con Paulo Díaz. Aunque apelaron, la gestión estaba condenada al fracaso, por la reglamentación de la Conmebol en ese sentido. También fustigaron que el VAR no revisara una patada de Miguel Borja sobre Emiliano Amor.

La concentración

Los albos viajan este domingo a Buenos Aires para preparar el compromiso ante el equipo del Muñeco. Se concentrarán en un club privado de la exclusiva localidad de Pilar, donde ya han estado en dos ocasiones anteriores: en 2019 y 2022. La última, de hecho, es un buen recuerdo: al término de ese año, el equipo que dirigía Gustavo Quinteros se coronó como campeón del fútbol nacional.

En Argentina, Almirón terminará de definir el equipo que utilizará para la revancha. La principal duda está en la defensa, por la ausencia obligada de Falcón y el nivel que mostró Alan Saldivia, quien reaparecía después de recuperarse de una cirugía para repararle el menisco interno de la rodilla derecha.