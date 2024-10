Jorge Almirón revela el día que descubrió a Lucas Cepeda y lo pidió como refuerzo para Colo Colo

Fue uno de los grandes aciertos del mercado veraniego de Colo Colo. Lucas Cepeda llegó al Cacique en febrero pasado y aunque pocos conocían su nombre, sus grandes actuaciones con la camiseta blanca muy pronto lo hicieron estar en boca de todos.

Formado en Macul hasta los 12 años, la soledad de la capital lo hizo devolverse a Valparaíso. Y allí completó su formación como futbolista, para firmar su primer contrato profesional con Santiago Wanderers en el 2020.

Pero su vida cambió cuando fue llamado por Nicolás Córdova para el combinado nacional Sub 23 que disputó el preolímpico de Venezuela. Fue allí dónde Jorge Almirón lo descubrió y sin dudarlo, pidió que lo trajeran de regreso al Monumental.

“Lo de Lucas fue un poco… no desconocido, pero estaba en Segunda División con Wanderers. Cuando llego a Chile lo primero que hago es ver a mis jugadores en la Sub 23 de Córdova y veo jugadores que me llamaron la atención. Varios chicos que estaban con nosotros y otros que no, entre ellos Cepeda”, relató el adiestrador del conjunto popular.

Inmediatamente el argentino buscó referencias del joven de 21 años y encontró en un integrante de su plantilla a su mejor aliado. Óscar Opazo, oriundo del conjunto porteño, inmediatamente llamó a su amigo Carlos muñoz, que también estuvo en el Cacique, para pedir referencias y se iniciaron las tratativas.

“El entrenador me habló muy bien de él, también a Opazo que jugó en Wanderers que investigó. Lo empezamos a seguir y se trajo. No era figura, fue una apuesta y empezó a sumar minutos de a poco, entrenó y se puso bien”, detalló Almirón.

Lucas Cepeda es sinónimo de gol en Colo Colo.

Y aunque ya había jugado en el primer equipo, Cepeda saltó a la primera plana cuando anotó ese gol agónico contra Cerro Porteño en la fase de grupo de la Copa Libertadores e inició un romance con la justa continental que se consagró cuando le marcó a Junior en Barranquilla y los fundados por David Arellano avanzaron a cuartos de final.

“Se le dieron oportunidades, con Junior no iba de titular y lo fue, hizo el gol. Aprovechó la oportunidad como debe hacerlo un jugador de estos clubes. Se ganó su lugar y lo consideran en la Selección, ha crecido mucho y debe aprovechar porque todos esperan algo de él”, le puso presión el DT.

El delantero fue convocado por Ricardo Gareca para los duelos de Chile ante Brasil y Colombia y Almirón espera que Cepeda no se encandile con todo lo que conlleva estar en las Eliminatorias.

“Las luces están detrás de él y debe saber decir que no a muchas cosas, muchas tentaciones alrededor. Es un chico joven con muchas condiciones, creo que hasta para más. El tiempo lo dirá, pero espera que en la Selección sea un aporte”, concluyó.

Esto porque el protegido por Arturo Vidal ha disputado 14 partidos en el Campeonato Chileno y marcado 3 goles. A ellos, le suma tres tantos en los cinco juegos disputados en la Copa Chile y los dos que celebró en los siete juegos que dijo presente en la Libertadores.