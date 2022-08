José Luis Villanueva dispara contra la U en la despedida de San Carlos: “Hay equipos que probablemente no van a tener estadio”

El sábado en San Carlos de Apoquindo paso de todo. Desde incidentes en medio del partido, hasta homenajes hacia jugadores históricos, pasando también por las pifias a Gustavo Quinteros. Uno de los momentos que marcó la jornada, fue el tirón de orejas de José Luis Villanueva a Universidad de Chile.

“Es muy difícil tener un estadio. Hay equipos que no han tenido y que probablemente no van a tener. Nosotros tuvimos, tenemos y tendremos”, dijo el ex goleador, con el micrófono arriba del escenario, en referencia a la ausencia de recinto propio por parte del club laico.

En el estadio, los presentes aplaudieron la intervención de quien fuese campeón de la Copa Chile 2011 con la UC. El actual comentarista de televisión fue uno de los animadores de la jornada. En su etapa como jugador, pasó por el club franjeado entre 2004 y 2005, para luego retornar en 2011. En la sumatoria entre ambos periodos, disputó 70 partidos y marcó 26 goles.

La última noche de San Carlos de Apoquindo, antes de su remodelación. Foto: La Tercera.

La U, la UC y su localía

La burla de José Luis Villanueva no llega en cualquier momento. Si bien, los hinchas más acérrimos de los archirrivales siempre han hecho hincapié en el hecho de que la U no posee un estadio propio, en el último tiempo, esto se acrecentó. Con las remodelaciones llevadas a cabo en el Estadio Nacional, el cuadro azul ha tenido que ejercer su localía en muchos recintos durante el último año y medio.

Durante la temporada 2021, el elenco estudiantil laico recibió a sus rivales en el césped de El Teniente de Rancagua. Sin embargo, para 2022, aquello cambió. Luego de mejorar sus relaciones con Unión Española, jugaron algunos duelos en Santa Laura. Claro que el desmejoramiento del pasto en Independencia descartó aquella cancha durante las últimas semanas.

Desde que comenzaron las obras en el coliseo de Ñuñoa, la U ha jugado en Rancagua, Santa Laura, Valparaíso y Talca. Además, en algún momento evaluaron utilizar el CAP de Talcahuano.

Por otra parte, los problemas ahora llegan a la UC. Con el Estadio San Carlos de Apoquindo cerrado, los cruzados aún no tienen certeza absoluta de donde jugarán sus partidos. Claro que Juan Tagle adelantó que las opciones son dos y que las negociaciones están avanzadas: “Probablemente juguemos lo que resta de año entre Viña del Mar y Rancagua”, afirmó el presidente de Cruzados en la previa del encuentro ante Audax Italiano.