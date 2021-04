Josep Guardiola y el City en semifinales. “Estamos en la elite del fútbol europeo”

Josep Guardiola no pudo contener la felicidad. En su quinta temporada con Manchester City, el técnico catalán logró meterse en las semifinales de la Champions League. Y así fue como lo demostró después del triunfo ante Borussia Dörtmund, en Alemania.

“¡Es increíble lo que hemos hecho!... Estoy muy feliz por este club, por su presidente y por los aficionados. Por todo el mundo. Es la segunda vez que estamos en ‘semis’, así que no es historia para el club, pero la estamos empezando a construir. Estamos en la elite del fútbol europeo”, dijo Pep.

Asimismo, el DT catalán destacó la manera en que lograron la clasificación, ya que “esta competición es muy bonita, pero también muy injusta, porque somos juzgados como un desastre cuando nos eliminan. Juegas once meses por la Premier y otras competiciones. Esta vez ha sido un penal por mano, que otro día podría no haber sido. Ya estuvimos fuera por una mano que no se pitó contra el Tottenham. Esta competición es de momentos, pero jugamos con personalidad”.

Pese a que son favoritos en las apuestas, el catalán no quiso adelantar nada sobre su próximo rival, el Paris Saint-Germain, así aseguró que “no quiero pensar en eso todavía. Vamos partido a partido”.

De la misma manera, el volante Ilkay Gundogan destacó el temperamento del equipo para avanzar en una llave complicada.

“Hoy teníamos que demostrar carácter. Jugamos bien durante 15 minutos, no fuimos lo suficientemente valientes, teníamos miedo de perder, era bastante visible. Pero después del gol (del Dortmund), nos metimos en el partido, logramos mantener más el balón, crear ocasiones y en el descanso, el objetivo era marcar y recuperar el partido. Y eso es lo que logramos hacer, estamos orgullosos”, dijo el centrocampista alemán.