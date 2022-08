Jugadores persiguiendo a hinchas en las tribunas: los graves incidentes que protagonizó La Pintana Unida tras caer a Tercera B

Graves incidentes se vivieron en la Tercera División A, la cuarta categoría del fútbol nacional. Este sábado, La Pintana Unida cayó por 5-1 frente a Provincial Ovalle en el Estadio Diaguita y perdió la categoría. Una vez terminado el duelo, los jugadores del cuadro capitalino estallaron, enfrascándose en un enfrentamiento con un grupo de los asistentes al encuentro.

En el camino de vuelta a los vestuarios, según se observa en algunos registros, un grupo de futbolistas responde a los gritos de los espectadores lanzando objetos a la tribuna. Un nuevo incidente que golpea a la división, solo días después del bullado conflicto entre Colchagua y Rancagua Sur.

La impotencia se apoderó de los jugadores pintaninos. Tras una campaña de catorce encuentros, en los que sumaron solo ocho unidades en el Grupo Norte, producto de un triunfo, cinco empates y ocho derrotas, 17 goles a favor y 35 en contra, cerraron la campaña de la peor manera, tanto dentro como fuera de la cancha.

Semana compleja

Los acontecimientos en Ovalle ocurren a escasas jornadas de la batalla campal que remeció a la categoría. En el Grupo Sur, en el encuentro entre Colchagua CD y Rancagua Sur finalizó con algunos futbolistas golpeándose y mucha gente ingresando al campo desde las tribunas. Pese a que el encuentro fue un empate 0-0, los ánimos quedaron elevados.

Aquella situación motivó a la ANFA a suspender todos los encuentros de esa zona de la competencia. Aún no hay claridad en las sanciones, pero es probable que se sumen nuevos antecedentes luego de lo acontecido en la región de Coquimbo.

La pelea del 4 de agosto provocó reacciones de ambas partes. “A pesar de tomar las medidas de seguridad pertinentes y solicitar la presencia de Carabineros a través de un oficio ingresado con anticipación, no se contó con su presencia, que tal vez hubiese ayudado a evitar la invasión al campo”, expresaron desde Colchagua Club de Deportes.

Por otra parte, el presidente de Rancagua Sur, Jonathan Zamorano, aseguró en conversación Radio ADN que: “Nosotros quedamos como los malos de la película, pero si usted en su casa tomando once y entra a alguien a su casa usted tiene que defenderse. Yo no avalo la violencia, pero no voy a dejar que me peguen”.

“Los jugadores de nuestro equipo se iban al camarín, pasó la barra y le pegaron con una piedra a un jugador y a otro le pegaron con un palo. Ahí los jugadores se vieron amedrentados y se defendieron de un ataque”, detalló.